Parigi, morto nell’indifferenza il fotografo Robert, rimasto a terra 9 ore senza che nessuno intervenisse

Dispiacere ma anche polemiche in Francia per la morte del fotografo svizzero, deceduto in una strada trafficata deldopo essere rimasto per benriverso a terra, nell’indifferenza generale. Svenuto, morente, fino a quando è sopraggiunta l’ipotermia. “” è l’accusa lanciata dal suo amico,, su Twitter, raccontando l’accaduto. L’85enne, noto fotografo di star del flamenco, “ha avuto un colpo di vertigini ed è caduto. Incapace di alzarsi, è rimasto immobilizzato sul posto al freddo per nove ore fino a quando un senzatetto ha chiamato i soccorsi. Troppo tardi. Era in ipotermia. Nel corso di quelle nove ore nessun passante si è fermato a controllare perché quest’uomo fosse sdraiato sul marciapiede. Non uno”.L’incidente è avvenuto in Rue de Turbigo, tra Place de la République e Les Halles, zona centralissima della capitale francese. Mompontet ha riconosciuto che lui stesso spesso non presta attenzione alle persone per strada: “Prima di dare lezioni o accusare qualcuno, ho bisogno di affrontare una piccola domanda che mi mette a disagio: sono sicuro al 100% che mi sarei fermato se mi fossi trovato di fronte a quella scena - un uomo a terra? Non ho mai voltato le spalle a unsu una porta?”. Indubbiamente, a Parigi come altrove, c’è bisogno di intensificare i piani didel freddo e l’azione di soccorso e assistenza a chi, per necessità o scelta, vive per strada, dorme sotto i ponti, sulle fredde panchine, negli androni dei palazzi o dentro vecchie automobili. Si faccia quello che è possibile per stare vicino agli “scarti della società”, che hanno bisogno di tutto per vivere. Come ha confermato l'che lavora con i senzatetto a Madrid da decenni, "molte persone parlano della terribile storia di René Robert, ma la realtà è che questa è l'esperienza crudele edi coloro che vivono e muoiono per strada". Mompontet riconosce chespesso non presta attenzione, come tanti di noi, alle persone che incrocia per strada: "Prima di dare lezioni o accusare qualcuno, ho bisogno di affrontare una piccola domanda che mi mette a disagio: sono sicuro al 100% che mi sarei fermato se mi fossi trovato di fronte a quella scena, un uomo a terra? Non ho mai voltato le spalle a un senzatetto sdraiato davanti a una porta?". Mompontet riconosce chespesso non presta attenzione, come tanti di noi, alle persone che incrocia per strada: “Prima di dare lezioni o accusare qualcuno, ho bisogno di affrontare una piccola domanda che mi mette a disagio: sono sicuro al 100% che mi sarei fermato se mi fossi trovato di fronte a quella scena, un uomo a terra? Non ho mai voltato le spalle a un senzatetto sdraiato davanti a una porta?”.Nato ail 4 marzo 1, Renè Robert aveva iniziato la sua carriera nella fotografia nel campo della pubblicità e della moda, ma la fama l’aveva conquistata con gli scatti dedicati ai ballerini della danza di origine andaluse. Era noto come ‘il fotografo del flamenco’. Nei suoi scatti – in oltre 50 anni di carriera –I suoi ritratti, sempre rigorosamente in, realizzati dal 1967 al 2009 sono stati al centro di varie mostre in giro per l’Europa ed un’esposizione di 75 immagini si è tenuta a Roma per iniziativa dell’Istituto Cervantes. Lo stesso Mompontet, nel raccontare l’accaduto su twitter, ha concluso: “Se questa morte atroce può insegnarci qualcosa, è che quando vediamo un essere umano sul marciapiede, ci fermiamo un momento”.Morire di freddo a Torino e Roma, la tragedia di chi non ha una casa. Tre persone uccise in ventiquattr’ore dal freddo pungente e dagli stenti, anche in Italia proprio all’inizio del nuovo anno. Ma questo inverno ne ha già stroncati altriStorie di invisibili come tante altre. Finite in tragedia.Paolo veniva dalla, dove aveva lasciato moglie e figli, e viveva da due anni per strada. Ultimamente non si muoveva più dalla panchina in corso Rosselli, zona piazza Marmolada, a Torino, che aveva scelto come sua “casa”: dormiva e mangiava lì ogni giorno, dopo aver fatto una passeggiata ai giardini davanti alle poste portando con sé un carrello pieno di coperte e libri. Finché giovedì verso le 11 è stato ritrovato senza vita dai residenti dell’elegante quartiere della Crocetta che ormai si erano abituati a vederlo lì intorno. Non dava fastidio e non chiedeva niente a nessuno. “Da qualche giornoma non voleva essere aiutato" ha raccontato alla polizia un passante che ha cercato di capire cosa stesse accadendo l’altra mattina, vedendo che non si muoveva. Ha tentato di soccorrerlo, ma inutilmente. Il cuore di Paolo si è fermato all’improvviso: il suo fisico non ha retto alle rigide temperature della notte. Già in passato l’uomo avrebbe rifiutato di trasferirsi nel rifugio caldo e sicuro propostogli dai volontari che lo andavano a trovare. Aveva una borraccia che si faceva riempire di acqua calda da un bar vicino al suo giaciglio: si scaldava così nelle notti di gelo: a Torino d’inverno le temperature scendono spesso sotto lo zero. E qualcuno ogni tanto gli portava un caffé o un tè. Si era voluto vaccinare, con la terza dose, in un hub allestito proprio per i senzatetto: è stato trovato: i sanitari, chiamati in soccorso dalla polizia, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla panchina, per ricordarlo, qualcuno ha posato un vasetto di primule e una rosa. E c’è chi ha pregato per lui. “Era bravo, non meritava una fine così", ha commentato un abitante del rione.Poco dopo l’alba, sotto il cavalcavia pedonale tra via Laurentina e via del Tintoretto, zona, nella Capitale, una scena simile a quella di Torino: anche in questo caso un passante si è accorto di une ha chiamato i carabinieri. Si trattava di un senza dimora di origine romena, 52 anni: non aveva documenti con sé. Nessun segno di violenza sul corpo, ha riferito il medico legale: sarebbe morto, dunque, per ipotermia. Ancora il freddo killer. E forse l’indifferenza per una vita buttata via. Di più per ora non si sa. La salma è stata trasportata presso l’Istituto medicina legale del Policlinico di Tor Vergata.Nei pressi di Roma la terza vittima. Un senza dimora è stato trovato morto in un’area boschiva a. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Passoscuro. Si tratta di un polacco di 53 anni. Il personale medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso del 53enne. Sul corpo non c’erano segni di lesioni né di colluttazioni quindi è possibile che la causa della morte sia l’assideramento. La salma è stata trasportata all’obitorio del Verano.Dal 1° dicembre 2021 a metà gennaio 2022 asonotrovati morti in strada: l’11 gennaio un uomo senza documenti all’interno del parco del Torrione al Prenestino; il 9 dicembre un 27enne alla stazione Termini e il 1° dicembre un romano di 78 anni che aveva allestito la sua casa in un’auto alla Garbatella. “Come ha detto, Roma è una città meravigliosa, ma anche faticosa e che a volte sembra scartare. L’auspicio che tutti possano apprezzarla per l’accoglienza dei più fragili è anche il nostro. Sarà una delle linee portanti della nostra azione“, ha commentato il sindaco capitolino,