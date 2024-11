Permessi più lunghi per mamme (e papà) single

Sì all'ampliamento dei permessi di maternità per le mamme single in Spagna. È quanto ha deciso la Corte Costituzionale iberica in una sentenza che considera “discriminatorio” verso i nuclei familiari con un solo genitore, con riferimento particolare alle “donne lavoratrici” in questa situazione, il fatto che nel loro caso venga riconosciuto solo un congedo individuale, pari a 16 settimane, come avviene di solito attualmente.

La risoluzione della Consulta spagnola stabilisce quindi che i bambini appartenenti a nuclei monoparentali hanno lo stesso diritto alle cure di quelli che vivono in famiglie con entrambi i genitori: per tale motivo, le mamme single o altri genitori soli potranno avere diritto a un'estensione dei permessi per la nascita di un figlio fino alle 26 settimane, si legge in una nota.