Perù, Mila non può abortire: a 11 anni è vittima di stupro

Aborto negato a bambine vittime di stupro

Mila, violentata dal patrigno

L'(in)giustizia che nega l'interruzione di gravidanza

A Mila, una, rimasta incinta in seguito allocommesso dal patrigno, è stato. È successo in Perù e a denunciare la terribile vicenda sono stati i parenti della piccola, dopo che il 4 agosto una commissione medica dell'Ospedale regionale di Loreto ha negato l'autorizzazione alla procedura. Un episodio che ricorda purtroppo i precedenti negli Stati Uniti e in Brasile Il caso di Mila (pseudonimo usato dalla stampa per proteggere l'identità della bimba) avviene appena due mesi dopo che il(meglio conosciuto con la sigla Unicef) ha stabilito che il Paese aveva violato i diritti alla salute e alla vita di, un'altra giovanissima rimasta incinta dopo essere stata violentata.Susana Chávez, direttrice di Promsex , organizzazione che rappresenta legalmente la madre di Mila, sottolinea che la decisione dei medici di non farla abortire è "arbitraria" perché non considera la condizione diin una ragazza così giovane, che potrebbe portare a gravi danni fisici o addirittura alla morte. Hugo González, medico e rappresentante del Fondo Onu per la popolazione (Unfpa) in Perù, avverte che non solo i diritti della bambina vengono violati, ma anche che c'è "un passo indietro" nel riconoscimento di queste azioni, che costituiscono " violenza di genere e atto di tortura o trattamento crudele, inumano e degradante".L'undicenne ha subito, da parte del suo patrigno a Iquitos. Il suo aggressore è ancora, mentre la giovane, ormai 11enne, è incinta. Anche sua madre, una donna poverissima e analfabeta, è stata sistematicamente vittima di varie forme di violenza da parte dello stesso uomo, così come i fratelli della bambina, di 7 e 3 anni. Per le autorità di sicurezza del luogo (Ufficio del Procuratore e UPE), queste aggressioni vanno avanti da diversi anni, tuttavia ma non è stata presa alcuna misura efficace che potesse proteggerli ed evitare loro terribili conseguenze. Lungi dal riconoscere la loro inerzia le istituzioni hanno invece deciso di dichiarare la mamma incompetente, e di. Inoltre, invece che riconoscere i rischi connessi a questa gravidanza, le autorità di Iquitos non hanno fatto nulla per garantire che la ragazza ricevesse una valutazione medica adeguata, lasciando così passare altre 4 settimane di gestazione. Ora la salute e la vita stessa di Mila sono seriamente in pericolo.Quando è stata visitata per la prima volta la ragazza era. Tuttavia, nonostante tutte le prove raccolte, la Magistratura ha dichiarato infondata la richiesta di carcerazione preventiva nei confronti del patrigno formulata dalla Procura, per cui l'imputato è ad oggi un uomo libero. Perciò, indisturbato, ha potuto minacciare di morte la madre affinché non denunciasse gli atti di violenza subiti da lei e dai figli.Il 20 luglio l'UPE, su pressione della Promsex, ha richiesto il ricovero dell'undicenne all'Ospedale Regionale di Loreto e solo il 4 agosto l'istituto ha notificato il diniego dell'aborto terapeutico. Per Susana Chávez, direttrice dell'organizzazione, è necessaria un'azione immediata per prevenire ulteriori danni alla salute psicofisica della bambina. “È di vitale importanza che possa essere garantito l'accesso all'interruzione di gravidanza per Mila dall'Azienda Ospedaliera Regionale di Loreto; e che l'UPE fornisca tutta la documentazione necessaria per detta procedura, assicurando immediatamente un ambiente sicuro per lei. Tutto fa pensare che in questo momento l'istituto non sia più un luogo idoneo e, non appena il problema sanitario sarà risolto, la ragazza dovrebbe tornare dalla sua famiglia. Lo Stato deve assicurarle una protezione immediata, perché ci sono troppi possibili rischi", ha concluso.