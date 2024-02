Perugia, gli agenti del Nocs scortano la Befana sul tetto del reparto di oncoematologia pediatrica

Un momento di grande gioia che, almeno per un momento, ha aiutato i piccolia riassaporare la normalità della festa dell’, che ogni bambino dovrebbe vivere anche, anzi forse soprattutto, nei momenti più difficili. A regalare l’emozionante incontro con una Befana davvero molto speciale sono stati gli agenti dele de. “E’ proprio grazie alla grande sensibilità e attenzione delverso i piccoli pazienti oncologici che è stato possibile offrire unoai piccoli pazienti ricoverati in ospedale e a tutti i bimbi della grande famiglia del”. Così, infaticabile motore della onlus che da anni assiste e ospita i bimbi malati nel pre e post trapianto nel residence realizzato davanti all’ospedale, ha commentato la meravigliosa performance regalata dagli agenti del Nocs e del 1° Reparto Volo della Polizia di Stato. Le Befanesi sono calate dall’elicottero,issata tra l’ospedale e il Creo (centro ricerche ematoncologiche) e, infine, si sono calate dal tetto entrando dalle finestre nella medicheria del Reparto di Oncoematologia pediatrica tra lo stupore e l’entusiasmo dei pazienti della struttura.Nel piazzale dell’ospedale, inoltre, ha assistito all’esibizione unache non si è voluta perdere il magnifico spettacolo. “Ho visitato il Residence Daniele Chianelli – ha detto il questore Giuseppe Bellassai - e non ho potuto non notare la cura e l’attenzione verso tutti i particolare per il benessere degli ospiti e questo si chiama amore! La capacità di trasformare per oltre 30 anni un dolore indicibile in solidarietà”. Anche il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera,, ha voluto portare i suoi saluti e i ringraziamenti alla Polizia di Sato e al Comitato. Numerose le autorità presenti.La presidente Tesei ha sottolineato l’importanza per gli ospiti del Residence Chianelli di sentirsi a casa anche durante la malattia. La giornata si è conclusa al Residence Chianelli, dove qualche anno fa si recò in visita anche ilche poi premiò i coniugi Chianelli per la loro attività e anche il sostanzioso contributo dato alla ricerca, con un brindisi a cui hanno partecipato le famiglie dei pazienti e degli ex pazienti. “Il nostro Daniele - hanno ricordatoe che da allora hanno dato vita a tante attività in supporto dei piccoli malati e le loro famiglie - sarebbe stato entusiasta di questa iniziativa esattamente come lo sono stati i piccini che oggi lottano e sperano”.I bambini ospiti del residence Chianelli hanno poi avuto modo di esplorare la Grotta dei desideri: un tunnel colmo di giocattoli donati in queste festività da tante persone generose. Ciascuno ha scelto il proprio gioco preferito. “e spensieratezza ai piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di Ematologia e Oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia è stata per noi l’operazione più importante messa a segno! Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa iniziativa e ai poliziotti del(Nocs) e del 1° Reparto Volo per la loro straordinaria professionalità”. Così il questore di Perugia,ha commentato l’iniziativa che è stata realizzata insieme al Comitato per la vita Daniele Chianelli e in collaborazione con