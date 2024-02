Perugia nuda: a 20 anni si infiltra nella chat e denuncia

I fatti

Perugia Nuda: migliaia di commenti sul web. continua a fare il giro della Rete la storia della chat di revenge porn su Telegram e delle due ragazze che l’hanno fatta chiudere. I due canali si chiamavanoe a gestirli erano due ragazzi di 21 e 22 ann, che per molto tempo hanno fatto girare foto hard di amiche, ex fidanzate e conoscenti.A scoprirle, nel novembre 2020, una loro concittadina. Che si è trovata nella più classica situazione da r evenge porn : le sue immagini intime inviate qualche tempo prima all’ex fidanzato quando lei aveva ancora 15 anni, sono sotto gli occhi di tutti sul web. A quel punto è scattata l’indagine. La sua, non quella della magistratura. Insieme a un’amica si accordano con due ragazzi che entrano nelle chat e girano a loro il contenuto. Poi arrivano ad avere un incontro con l’amministratore. La storia la racconta oggi. Parte con un classico: un’amica che chiama e spiega di aver visto foto della ragazza nuda sul cellulare. L’altra era entrata perché le avevano detto che i suoi scatti erano finiti sul web. Ma quando arriva trova quelli dell’amica.Mentre, secondo l’avvocatoche la assiste,per la vergogna e viene sottoposta a terapie psicologiche. Poi arriva l’incontro con l’admin. Che riconoscono come una persona vista spesso in città. E che quando sente le accuse nei suoi confronti scoppia a piangere e chiede perdono. Mettendosi addirittura in ginocchio. "Dicendoci che sua madre stava per morire", le parole delle giovani. Che ,oltre a registrare la conversazione, riescono anche a dare un’occhiata al cellulare del ragazzo, trovando "tantissimo materiale presumibilmente pedopornografico di molte ragazze in giovane età. Anche di ragazzi". Rimane la vergogna e la frustrazione davanti a quegli scatti del proprio corpo nudo che sono state viste e riviste sulle chat di amici e sconosciuti. La giovanissima è dovuta andare in terapia, i responsabili del ricatto sessuale sono però ora sono sotto processo, per accuse gravi comee addirittura pedopornografia Questi infatti i reati che la procura di Perugia contesta a due ragazzi di 21 e 22 anni, che si è scoperto gestissero due canali Telegram (ora chiusi) in cui per anni hanno fatto girare - anche con l’aiuto di una terza ragazza -di amiche, ex fidanzate o conoscenti. Immagini "sessualmente esplicite", spiega il pubblico ministero, racimolate negli anni chissà come e che hanno fatto il giro dei telefonini di centinaia di iscritti a canali come"I protagonisti di questa storia di provincia sono tutti rappresentanti della cosiddetta 'Perugia bene' - spiega- Le famiglie giuste, le scuole giuste, i giri giusti. E poi un’amica che chiama e spiega di aver visto le tue foto di nudo sul cellulare. Perché così Marta (nome di fantasia), oggi 22enne, nel novembre del 2020 ha scoperto che quelle immagini intime inviate al fidanzato dei suoi quindici anni sono finite nel mare della Rete. Ma la giovane vittima non si è arresa. Tra lacrime e dolore ha deciso di reagire, grazie all’aiuto dell’amica che ha scoperto tutto. Quelle foto "divulgate ovunque, con grave disagio per lei – le parole dell'avvocato-, che per la vergogna ha dovuto cambiare scuola.Dopo la denuncia gli amministratori dei due canali, che all’epoca non avevano nemmeno vent’anni, le indagini e il processo. Ierii, nel corso dell’udienza preliminare davanti al giudice Angela Avila, gli avvocati dei due imputati hanno chiesto un rinvio per ottenere la messa alla prova, previa riqualificazione del fatto e risarcimento del danno, a cui non si è opposta la parte civile. "Non ci interessa la condanna, ma un percorso di pentimento", ha concluso il legale della ragazza che, chiuso questo brutto capitolo, ha tutta una vita felice da vivere.