Premi Oscar 2022: da "Il potere del cane" a "Luca". Tutte le candidature da mettere in Luce

Sorrentino ci riprova, con "Leggerezza e commozione"

I premi per miglior attore e miglior attrice

Il premio per il miglior film e la miglior regia

Tra sorprese e speranze... inclusive

A guidare la corsa agli, con il maggior numero di, è il western di Jane Campion,(The Power oh the dog) che ne ha ben, incluse quella per miglior film e migliore regia. L'annuncio delle candidature per i film che si giocheranno il più prestigioso premio del cinema è stato dato martedì 8 febbraio, mentre la serata finale dellasi terrà al Dolby Theatre di Los Angeles il. A seguire la pellicola di Campion, tra quelle con più nomination, ci sono il film di fantascienza, il dramma irlandese di Kenneth Branagh Belfast e l'adattamento dicon sette candidature ciascuno, e il film biografico sportivo di Reinaldo Marcus Greencon sei. Tra i prestigiosi nomi nella lista dell'Academy ci sono anche tre italiani: il primo è Paolo Sorrentino, il cui È stata la mano di Dio figura in lizza per l'Oscar come 'miglior film internazional'; poi ci sono Enrico Casarosa per il film animato Luca e Massimo Cantini Parrini per i costumi di Cyrano.. Questo film mi ha commosso scriverlo, girarlo, montarlo, presentarlo – ha detto il registagià premio Oscar nel 2014 con–. Mi provoca questo sentimento questa emozione, gioisco alla nomination commosso" aggiunge dopo aver appreso la notizia della nuova candidatura agli Academy Awards per il miglior film internazionale con È Stata la mano di Dio. "Entrare una volta nellaè un caso, entrarci due volte è, certo ci speravo ma non me lo aspettavo. Erano tanti i film buoni della short list e arrivare alla candidatura era tutt'altro che scontato. Tra i cinque annunciato oggi ad esempio non c'è Un eroe di Asghar Farhadi, un grande regista e questo dà la misura di quanto sia un gioco complicato", conclude in una video call con l'Ansa dalla sua abitazione a Roma.dovrà 'vedersela' condi Ryūsuke Hamaguchi (Giappone),di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca),di Pawo Choyning Dorji (Bhutan) edi Joachim Trier (Norvegia).Sono tutte grandissime personalità quelle che figurano nelle cinquine da cui verranno nominat* il miglior attore e la migliore attrice. Tra iinfatti ci sonoper Being the Ricardos,per Il Potere del Cane,per tick, tick...BOOM!,per King Richard eper The Tragedy of Macbeth. Tra le attrici in lizza:per Gli occhi di Tammy Faye,per The Lost Daughter,per Madres Paralelas,per Being the Ricardos,per Spencer. Quest'ultima, diventata famosa grazie al ruolo di Bella nella saga vampiresca Twilight, è laa essere nominata tra gli attori/attrici.I 10 candidati per il miglior film sono la pellicola in bianco e nero, la divertente satira sull'apocalisse, la prima parte dell'adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto di Frank Herbert, la commedia sentimentale, il riadattamento cinematografico del celebre musicale appunto. Il film, considerato dalla critica una delle migliori produzioni dell'anno, racconta una(non è la solita storia gay alla Brokeback Mountain, il capolavoro del 2005 diretto da Ang Lee con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal) che riesce a stimolare l'attenzione e le emozioni dello spettatore, anche grazie alla magistrale interpretazione di attori del calibro di Cumberbatch e di Kirsten Dunst, ma soprattutto del giovanissimo, già vincitore del Golden Globes come miglior interprete non protagonista.Ma l'importanza di questa produzione è data anche dal fatto che a(per la prima volta una regista ottiene nomination per regia e film), che in un mondo cinematografico ancora oggi dominato dal, potrebbe diventare la terza nella storia dei premi Oscar a vincerlo nella sezione regia. Basta vedere gli altri candidati per avvalorare la tesi 'maschilista'. A contenderle la statuetta saranno solo registi maschi:per il semi-autobiografico Belfast, un mostro sacro comecon West Side Story,per Drive my car eper Licorice Pizza.Come sempre le nomination scatenano le reazioni della critica e del pubblico. E se le sorprese non mancano, come la candidatura di Drive my Car, diretto da Ryusuke Hamaguchi: due anni dopo che, è diventata la primaa vincere, un'altra pellicola straniera è entrata nella gara per la stessa categoria, oltre che in quelle di miglior film internazionale (in competizione con È stata la mano di Dio di Sorrentino), per la migliore regia e per la sceneggiatura originale. Ma le sorprese sono anche in 'negativo', se così si può dire, riferendoci ai grandi esclusi dalla 94esima edizione degli Oscar.La più clamorosa è forse quella di Lady Gaga per House of Gucci , in cui la pop star interpreta la protagonista Patrizia Reggiani; e ancora sono rimasti fuori Catriona Balfe co-protagonista di Belfast,per Don't look Up e Ruth Negga per Passing, oltre a Sing 2 tra i film d'animazione e. Nella categoria dei lungometraggi animati figura però 'l'italianissimo' il film Disney Pixar che tra coming out ‘disegnati’, messaggi di, del valore dell'amicizia e del superamento dei pregiudizi richiama tanti