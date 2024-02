Premio Nobel per la Pace a Maria Ressa e Dmitry Muratov, difensori della libertà di espressione

Il video dell'annuncio:

hanno vinto il. Il prestigioso riconoscimento, quest'anno, è stato assegnato a due giornalisti, impegnati da anni nella, definita dal Comitato del Nobel come "una condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura".Maria Ressa è una(sito di giornalismo investigativo), che ha trascorso quasi due decenni come, e "usa la libertà di espressione per esporre l'abuso di potere, l'uso della violenza e il crescente autoritarismo" nel suo paese d'origine. Nel 2020, è statasecondo una controversa legge filippina, una mossa ampiamente condannata dalle organizzazioni per i diritti e dai giornalisti come un attacco alla libertà di stampa. La giornalista ha commentato la notizia del Nobel: "Il premio uno shock.. Siamo sulle sabbie mobili, sempre a rischio di essere oscurati"., invece, è un giornalista russo,, descritto dal Comitato per la protezione dei giornalisti come "l'unico giornale veramente critico con influenza nazionale nella Russia di oggi". Nel 2007 ha vinto l'per il suo coraggio nel difendere la libertà di stampa di fronte ad attacchi, minacce e arresti. L'agenzia russa Tass riporta le parole di Muratov dopo l'annuncio.: "Vi dirò questo: non è merito mio. È di Novaya Gazeta. Sono quelli che sono morti difendendo il diritto delle persone alla libertà di parola. Siccome loro non sono con noi, probabilmente hanno deciso che sia io a dirlo a tutti". Annunciando il premio,, ha detto: "Il giornalismo libero, indipendente e basato sui fatti. Senza la libertà di espressione e la libertà di stampa, sarà difficile promuovere con successo la fraternità tra le nazioni, il disarmo e un migliore ordine mondiale per avere successo nel nostro tempo". Nel 2020 il premio era andato alper gli sforzi compiuti nella lotta contro la fame nel mondo.