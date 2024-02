Quando Marie Trintignant venne brutalmente uccisa dal compagno Bertrand Cantat

Cantat condannato a 8 anni

L’attrice muore il primo agosto senza aver mai più ripreso conoscenza. Nel marzo dell’anno successivo, Bertrand Cantat viene processato e condannato a otto anni: ne sconterà sostanzialmente solo tre, perché già nel 2007 gli sarà concessa la semilibertà che diventerà presto ‘condizionale’ “per gli sforzi di reinserimento sociale fatti dal condannato e anche per le sue prospettive di reinserimento professionale”, tanto che presto firmerà un contratto con la sua band per tre nuovi album discografici.

Si mostra depresso, distrutto e pieno di buoni propositi, incanta i giudici e prende le medicine che dovrebbero servire a curare gli eccessi di una natura fuori controllo, collerica e brutale. Offre di sé l’immagine dell’artista torturato nella sua sensibilità dalle vicende dei tempi, da una società opprimente, così aspetta con operosa tranquillità che arrivi il 2011 per essere di nuovo un uomo libero, senza aver di fatto pagato per il suo assassinio.

Una pena irrisoria che non solo non ha avuto alcuna efficacia nell’emendarlo ma che ha lasciato la sua violenta indole libera di colpire di nuovo. Un anno prima di aver acquistato la totale libertà, viene ospitato dalla ex moglie Kristina Rady che durante la notte si toglie la vita mentre Cantat e il figlio Milo stavano dormendo. Le indagini della procura di Bordeaux hanno portato alla scoperta di alcuni messaggi registrati sulla segreteria telefonica in cui Kristina, con la disperazione nella voce, raccontava di esser picchiata continuamente da Beretrand Cantat.

La morte di Kristina causò lo scioglimento immediato del gruppo ‘ Noir Désir’, i cui membri si dissero disgustati del loro leader, ma il caso fu misteriosamente ignorato dalla magistratura che lo archiviò con un bel ‘non luogo a procedere’.

Dopo sedici anni la rete francese M6 ha divulgato il video della deposizione di Cantat durante il processo a Vilnius, in seguito al femminicidio. L’orrore delle parole pronunciate è almeno pari all’efferatezza del delitto. Non solo non c’è la minima traccia di pentimento, ma il suo racconto è un rosario di insulti e di accuse nei confronti della vittima che a suo dire è stata causa di tutto.

Il tentativo di colpevolizzare la vittima

Beetrand Cantat espone così la sua versione dei fatti: “Marie a un certo punto è diventata molto aggressiva, isterica, mi ha dato un pugno in faccia e poi mi ha preso il collo. Avevo segni ovunque. Allora sono entrato in una collera nera e da quel momento le ho dato dei colpi. E non piccoli. Non posso mentire. Dei colpi forti così (mima il gesto), 4, 5 o 6, fortissimi, usando il dritto e il rovescio delle mani, e avevo degli anelli.”