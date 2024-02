Referendum cannabis, superate le 500mila firme. I promotori: "Risultato straordinario ma non sorprende"

. A una settimana precisa dal lancio, il referendum sulla cannabis supera il primo soglio, la cifra limite che permetterà al quesito di andare al voto nella primavera del 2022. Ancora un primato per quella che è lasul sitoPromosso dalle associazioni Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Società della Ragione, Antigone e dai partiti +Europa, Possibile e Radicali italiani, questo risultato rappresenta un primo importante traguardo, maper sicurezza. Proprio come era successo, qualche settimana fa, per il referendum sull'eutanasia (leggi qui ) "– il commento dei promotori – da tempo occorreva un intervento sul tema della cannabis e con la firma digitale in pochi giorni è esploso. La velocità della mobilitazionema anche di. Adesso però occorre raccogliere un ulteriore 15% in più di firme per essere certi di poter consegnare il referendum in Cassazione il 30 settembre".Il referendum, lo ricordiamo, rappresentadelineato, tra gli altri, dal deputato, presidente di + Europa, volto non nuovo nelle battaglie e nelle campagne per i diritti civili. Il piano A, quello della discussione in Parlamento del, in primis proprio la cannabis, sembra essersio, come nel caso del Ddl Zan, troppo divisa. Per questo è stato lanciato l'appello alla società civile, da sempre pungolo per i politici e l'istituzione. E il risultato appare chiaro: basta chiudere gli occhi, serve una discussione seria e una risoluzione altrettanto concreta. Qualche giorno fa, lo stesso Magi in un'intervista aveva spiegato il successo del referendum: ". Quest'esplosione di firme è la dimostrazione che alcuni leader politici dovrebbe andare più cauti nello stabilire cosa interessa ai cittadini visto che hanno subito commentato sostenendo che non fosse una priorità". Poi, definendo la scelta della, ha concluso ribadendo l'importanza di ascoltare la voce dei cittadini: "Il referendum è una cosa seria: non serve solo a far pressione ma ad, non è un voto tanto per, iscrivendosi con una mail. Se poi ci sarà da riformare l'istituto referendario lo vedremo".