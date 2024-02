Regalare libri, penne e quaderni agli studenti in difficoltà: ecco come e quando

Regalare materiale agli studenti in difficoltà

Mission Bambini Ets

L’ambito Educazione, per contrastare la povertà scolastica minorile garantendo l’accesso a percorsi di istruzione, educazione e formazione di qualità.

L’ambito Salute, per promuovere la prevenzione e garantire l’accesso a cure tempestive per tutelare la salute di bambini e ragazzi, con particolare riferimento a minori affetti da cardiopatie infantili nei Paesi con un sistema sanitario carente.

sono alcuni dei numerosi prodotti che si possonodai 3 ai 14 anni che vivono in contesti di difficoltà socio-economica delle periferie delle principali città italiane.in oltre 75 città torna il Banco dei Desideri , l’evento annuale promosso da Mission Bambini in collaborazione con Feltrinelli Librerie.Chiunque effettuerà acquisti in una dellepotrà aggiungere prodotti vari di cartoleria come quaderni, penne, colori e gomme; ma anche libri gioco e di favole, atlanti e dizionari; infine, ampia scelta di giochi educativi e di società, puzzle, costruzioni e bambole e peluche per i più piccoli, tutti accuratamente selezionati dai librai della catena.attraverso il Banco dei Desideri sarannoa una selezione di scuole primarie e secondarie di primo grado e centri per l’infanzia distribuiti in tutta Italia che accolgono gli studenti meno fortunati. Nelle quattro edizioni del Banco dei Desideri sono stati raccolti oltre 40mila prodotti scolastici per un valore complessivo di circa. "Con settembre torna l’appuntamento con il Banco dei Desideri che ci vede impegnati in tutta Italia per garantire a tanti studenti l’opportunità di tornare sui banchi di scuola con tutto ciò che serve per affrontare il nuovo anno scolastico, con le stesse opportunità degli altri compagni" dichiara Sara Modena, direttrice generale della Fondazione. "In 112 librerie Feltrinelli volontari e librai sono a disposizione per dare consigli a chiunque voglia donare un quaderno, un libro e, conseguentemente, un sorriso a un piccolo studente in difficoltà".Mission Bambini è una Fondazione nata nel 2000 su iniziativa dell’imprenditore e ingegnere Goffredo Modena, con l’obiettivo diin Italia e nei Paesi più poveri, perché i bambini sono il futuro del mondo. In 22 anni di attività ha aiutato 1,4 milioni di bambini, grazie a oltre 1.900 progetti in Italia e in altri 74 Paesi del mondo. Due sono gli ambiti principali di intervento, attivi sia in Italia che all’estero:L’impegno per il prossimo futuro è di intensificare l’impegno in Italia, concentrandosi principalmente nel primo ambito, per contrastare la crescente povertà educativa offrendo ai bambini più fragili opportunità di formazione di qualità fin dai primi anni di vita.