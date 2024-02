Ricky Martin ha vinto: il nipote ritira le accusa di molestie. Lo sfogo "È stato devastante"

Le accuse e la replica del team legale: "Fatta giustizia"

Il post di Ricky Martin: "La verità ha prevalso"

Lo sfogo: "Devo parlare per guarire. È stato devastante"

Secondo quanto riportato degli stessi avvocati, Sanchez ha ritirato spontaneamente la denuncia giovedì mattina in tribunale, proponendo l'archiviazione del caso che è stata poi accolta dal giudice. Per quanto riguarda il nipote, Martin dice: "Gli auguro il meglio e spero che trovi l'aiuto per iniziare una nuova vita piena di amore, verità e gioia e che non faccia del male a nessun altro".

ha vintoche lo aveva accusato di aver avuto una relazione sessuale con lui durata circa 7 mesi e di averlo poi molestato. Il 21enne Dennis Sanchez ha infattie il caso è stato archiviato. A darne l'annuncio è il sito americano TMZ al termine del processo che si è svolto il 21 luglio presso un tribunale di Puerto Rico. Il giudice ha quindiche aveva emesso una settimana fa nei confronti del cantante.Una settimana fa circa, Dennis Sanchez, 21anni, aveva dichiarato che lui e lo zio avevano avuto unai e che dopo la fine della stessa Martin aveva iniziato a. Il cantante, fin dal principio, ha negato con forza le accuse, affermando di non aver mai avuto una relazione sessuale con l'uomo. Tuttavia il nipote aveva ottenuto un ordine restrittivo temporaneo, ma Ricky e il suo team non erano presenti in tribunale. In questo caso, invece, la star è apparsa all'udienza in collegamento via Zoom. I suoi difensori hanno fatto sapere a TMZ: "Proprio come avevamo previsto, l'ordine di protezione non è stato esteso dal tribunale. L'accusatore ha confermato alla corte che lala questione è stata solo sua, senza alcuna influenza o pressione esterna". "La richiesta – spiegano ancora gli avvocati del cantante – è arrivata direttamente dall'accusatore, che ha chiesto di archiviare il caso. Non si è mai trattato di niente di più che disenza avere assolutamente nulla a sostegno. Siamo felici che per il nostro cliente sia stata fatta giustizia e che ora possa andare avanti con la sua vita e la sua carriera".Poco dopo l'udienza Ricky Martin ha commentato la decisione dei giudici di archiviare il caso sulla sua pagina Instagram. In un post in cui vengono riportate sia l'ordinanza di archiviazione che il commento appena citato del suo team legale il cantante ha scritto semplicemente: "". Martin aveva sempre negato le accuse di violenza domestica mosse dal nipote, per le quali rischiava una condanna fino a 50 anni di carcere.Oltre al post sui social, il "Re del Pop Latino" è apparso per la prima volta in video dopo le affermazioni del nipote, secondo cui i due avrebbero avuto una relazione sessuale e lui lo avrebbe perseguitato. Uno sfogo rivolto ai fan che non lo hanno abbandonato, durante quelle che definisce "". Ricky Martin ha raccontato infatti: "Sono davanti alle telecamere oggi perché ho bisogno di parlare per poter iniziare. Per due settimane non ho potuto difendermi perché la legge mi impediva di parlare prima di essermi presentato davanti al giudice" spiega, per poi commentare le affermazioni del nipote che "Grazie a Dio si sono, ma vi dirò la verità: è stato davvero doloroso.per me, la mia famiglia, i miei amici. Non lo auguro a nessuno”.a sua terapia sarà la musica, sostiene, ed è ansioso di tornare sul palco. Tra l'altro, si esibirà all'Hollywood Bowl di Los Angeles proprio questo fine settimana.