Rifugiati in Italia, nel 2021 oltre 900 persone si sono integrate grazie al riconoscimento dei titoli di studio

Sono oltre rifugiati che nel 2021 si sono integrati ingrazie al riconoscimento del proprio. A dirlo, è il Centro di informazione su mobilità ed equivalenza accademiche, un ente che promuove anche attraverso il Consiglio d’Europa il riconoscimento dei titoli di studio a coloro che sono costretti ad abbandonare il loro Paese di provenienza per chiedere protezione altrove. “Abbiamo notato – spiega Cimea – che le persone che hanno ottenuto l’attestato di comparabilità o l’non solo hanno proseguito il percorso di studi in Università o hanno trovato un lavoro, ma si sono sentite accolte anche nella nostra società. È proprio qui che sta l’integrazione, che noi continueremo a promuovere e che trova nel sistema universitario italiano un luogo aperto al dialogo e di esempio per tutto il Paese”. Solo nel 2021, il Centro ha preso in carico più didi valutazione di titoli di studio di rifugiati, a seguito delle quali ha rilasciato oltre 900 attestati di comparabilità, un documento che inquadra il diploma estero all’interno dele consente a chi lo ottiene di proseguire il percorso di studi o immettersi nel mercato di lavoro del nostro Paese.Cimea promuove il riconoscimento dei titoli di studi dei rifugiati, anche in caso di documentazione parziale o del tutto assente. “Siamo convinti che gli strumenti che abbiamo messo a disposizione possano incentivare l’integrazione di persone chee cercano di iniziare un nuovo percorso di vita nel nostro Paese” ha dichiarato, direttore generale di Cimea. Anche i dati confermano questa tendenza considerando che, dall’attivazione del servizio gratuito per coloro che hanno ottenuto lanel 2015 ad oggi, il numero di richieste di valutazione e attestati rilasciati è cresciuto annualmente del 25 per cento, fino ad essere raddoppiati nel primo semestre del 2022 rispetto al 2021, passando quindi da 1300 richieste durante tutto l’anno scorso a oltre. Sul fronte della guerra in Ucraina , Cimea ha ricevuto 41 richieste di riconoscimento dei titoli. Il Centro ha rilevato un significativo aumento di domande da parte di istituzioni della formazione superiore italiane, cooperative, centri di accoglienza per migliorare l’integrazione di tutte le persone provenienti dal Paese.