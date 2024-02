Ristoratore offre la cena a un'ambulante e al suo bimbo: "Gesti di umanità"

Il ristoratore offre la cena a una: un gesto di grande solidarietà che è diventato virale. Accade a Roma e il protagonista è, chef e gestore di Mather Pantheon, un locale a pochi passi dal celebre monumento capitolino. Poco prima della chiusura del ristorante, una, sulle cui spalle era avvolto il figlio, entra nel locale: decine di collane colorate, orecchini, bracciali, fasce per capelli e cavigliere con sonagli da vendere per racimolare qualche euro per sfamare il proprio bimbo. La donna varca, dunque, la porta del ristorante per l'estrema necessità di vendere qualcosa, magari dissetarsi vista la grande calura di questi giorni.l'accoglie come si farebbe con un ospite speciale: la invita a entrare e offre da mangiare e da bere a mamma e figlio. Un gesto di pura umanità che insegna tanto e che è stato immortalato da un cliente che aveva appena finito di cenare. Il commensale erache dopo aver assistito alla scena, non ha resistito a scattare una foto e pubblicarla sui social. La foto è così arrivata su Facebook, ripresa poi dall'associazionee da migliaia di persone che si complimentano con Pasquali per ciò che ha fatto.In realtà il gestore del locale aveva chiesto al fotografo di "non pubblicarla, perché non sono una persona che ama mettersi in mostra o in cerca di popolarità. Con quella ragazza mi sono comportato come con altri venditori ambulanti che entrano in pizzeria." sostiene il ristoratore. Forse, però, non tutti avrebbero accolto la venditrice ambulante e prova ne è la viralità dello scatto. "Credo che l' accoglienza e l'verso il prossimo siano tra i valori da conservare e l'essenza stessa del romano, nel senso che 'più semo e mejo stamo'" sostiene Pasquali, 38 anni, romano della Garbatella, che da marzo gestisce il nuovo locale dell'imprenditore Jason Baldassarri. La foto di Alessio Russo non è passata inosservata dall'associazione, la Onlus che dal 2005 è attiva incon lo scopo di dare un futuro a bambini e bambine con la linea di volontariato come realtà operativa a costo zero. "Nulla di straordinario." scrive la Onlus su Facebook a corredo dello scatto diventato virale.