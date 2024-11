Roma, donna si salva da uno stupro grazie al segnale di aiuto

Era per strada, era in pericolo. Un uomo la teneva stretta a sé, le avrebbe fatto del male se non avesse avuto un rapporto sessuale con lui. Così ha fatto finta di cedere al ricatto, ma con una scusa lo ha convinto a spostarsi su una strada più trafficata. E’ lì che ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Perché destino ha voluto che per quella via Einaudi di Roma, passasse una pattuglia dei carabinieri. Lei, 39 anni, ha cercato di attirare l’attenzione dei militari con lo sguardo e poi, sapendo e sperando di essere vista, ha fatto il gesto antiviolenza “Signal for help”: ha piegato il pollice verso il palmo della mano tenendo le altre quattro dita in alto, per poi chiuderle a pugno. Gesto inconfondibile riconosciuto dai carabinieri che hanno così fermato la coppia e chiesto i documenti all’uomo, 38 anni tunisino. Ha provato a scappare, ma è riuscito a fare poca strada.

La donna ha poi raccontato di essere stata avvicinata poco prima nell'area cantiere di piazza dei Cinquecento dall'uomo che, dopo averle offerto e fatto consumare del crack, le aveva chiesto in cambio un rapporto sessuale e al suo rifiuto ha iniziato a molestarla, minacciandola di farle del male se non avesse ceduto alla sua richiesta. E’ stato fermato per violenza sessuale.

Il gesto antiviolenza delle 4 dita nel pugno (Instagram)

Il gesto "Signal for Help"

Il "Signal for Help", o Segnale d'aiuto, è un gesto internazionale creato durante la pandemia, con l'aumento di casi di violenza domestica dovuti all'isolamento a causa del Covid 19. Il segnale è stato pensato per essere fatto nel breve tempo possibile e in qualsiasi circostanza. A idearlo è stata la Canadian Women's Foundation, che ha anche diffuso delle indicazioni su come comportarsi di fronte al segnale. Non sempre indica una richiesta di aiuto immediata e un intervento tempestivo delle forze dell'ordine, ma può anche voler dire "sono in difficoltà, raggiungimi in modo sicuro". Il segnale potrebbe anche essere una richiesta di ascolto e informazioni o aiuto nel trovare dei servizi di assistenza. Il Signal For Help si è diffuso velocemente e ha permesso a tante donne di mettersi in salvo e scappare da situazioni di pericolo.