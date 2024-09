Rubano il cane a una bimba in sedia a rotelle, il padre: “Tenetevi i gioielli, ma riportateci Maui”

"Non mi interessa della refurtiva, ma faccio appello al cuore di chi ha sottratto il cane di mia figlia, pregando, chiunque esso sia, di restituirlo, poiché la mia bambina è caduta in uno stato angoscioso, che sta peggiorando la sua situazione".

Sono le parole, piene di angoscia a loro volta, con cui il padre di una ragazzina di 12 anni affetta da una grave malattia genetica che la costringe sulla sedia a rotelle, lancia un appello ai ladri che hanno portato via il loro cagnolino.

La famiglia vive ad Acerra in provincia di Napoli e sabato scorso ha subito un furto, il cui valore è però incalcolabile. Oltre ai gioielli, hanno portato via anche il cane, uno Spitz tedesco color arancio, che appartiene alla bambina. “Durante il furto - ha spiegato - che ci ha letteralmente rovinati, è stato portato via anche il cane di mia figlia, Maui, che rappresenta per lei che è costretta a vivere su una sedia a rotelle tutto il suo mondo. Mi appello al cuore di chi l'ha sottratto, pregando, chiunque esso sia, di restituirlo, poiché mia figlia è caduta in uno stato angoscioso, che sta peggiorando la sua situazione. Il cane - ha concluso Rosario - è dotato di microchip, e mi interessa solo poter riavere lui, non il resto della refurtiva”.

La storia della ragazzina è arrivata alle orecchie e soprattutto ai cuori di molte persone. L’appello del padre, infatti, non è rimasto inascoltato, ma è stato condiviso da alcuni residenti della cittadina con tanto di foto del cagnolino.

Nell’attesa speranzosa che i ladri si facciano intenerire, il padre della bambina non rimane in silenzio. “Spero che Maui stia bene - dice Rosario - e che non gli abbiano fatto nulla. Mia figlia è disperata. Voglio solo ritrovare il cane, del resto delle cose non m'importa. Questi malviventi non si sono fermati neanche quando hanno visto la sedia a rotelle che mia figlia utilizza per muoversi in casa. Mi viene da pensare che siano bestie senza cuore”.