Salute mentale, corsa al bonus per oltre 100mila persone. "Tanti i giovani a rischio"

"Giovani? I più colpiti tra Dad e paura del futuro"

Erano tutti pronti, di fronte allo schermo, in attesa dell'apertura del portale.sono arrivate oltre, misura prevista per una platea di un massimo di. Lo Stato infatti ha stanziatodi copertura, fissando un tetto massimo a. La corsa al bonus è un chiaro segnale che testimonia un. Ma è sintomo anche di un modus operandi, fatto di sostegni emergenziali, e non di politiche strutturali., presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, rassicura: "Non è un click day, i cittadini hanno tempo finoper fare domanda. Nessuno si faccia scoraggiare, tutte le domande saranno valutate". Il quadro però è allarmante. Secondo un’indagine condotta dalla, perdegli italiani la propria salute mentale è pessima, mentre perè peggiorata proprio in seguito alla pandemia, tra questi i più fragili sonoUna vera e propria emergenza quella alimentata negli ultimi due anni di pandemia, che ha colpito soprattutto le fasce già vulnerabili della popolazione e i più giovani. Sintomi ansiosi, problemi relazionali, sintomi depressivi, autolesionismo e disturbi del comportamento alimentare sono le questioni rimaste sul tavolo, tutt’altro che agili da districare. In Toscana, la pandemia ha inoltre impattato negativamente sulle problematiche psicologiche esistenti, acuendole ed estendendole. Fra le diverse problematiche riscontrate,degli psicologi ha indicatoL'Ordine Psicologi della Toscana ha registrato poi un’impennata delle dipendenze . È questa la fotografia di una nuova ‘pandemia’ che si sta diffondendo a macchia d’olio anche sul territorio e che necessita di. A cadere più facilmente nel tunnel delle dipendenze sono gli adolescenti poiché "probabilmente sono stati dimenticati dagli adulti, in un momento critico di chiusure forzate – evidenzia la psicologa e psicoterapeuta–. La Dad si è prolungata per troppo tempo e ha demotivato i giovani che sono ansiosi, stressati e impauriti. La paura più grande? Quella del futuro".