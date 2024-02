San Valentino senza confini: vocabolario universale per dire "ti amo" in tutte le lingue del mondo

“I love you” in Inghilterra vale per gli innamorati (e non solo)

Spagna: Te quiero o Te amo?

In Argentina San Valentino rilancia e…raddoppia

In Guatemala l’amore non ha età

Ti amo in tutte le lingue (e i modi) del mondo

Quando Cupido ha gli occhi a mandorla

Quando l’amore parla africano

Perché si fanno regali a San Valentino?

Dimmi che età hai e ti dirò che San Valentino avrai

Quando il regalo è… erotico

San Valentino in terza età

Come scegliere il dono perfetto?

San Valentino 2023: tra le mete al top c’è il deserto

Fuga d’amore: sì ma dove?

Altro che fiori: regalare un albero significa amare anche l’ambiente

Quando il regalo è… divertente

“Je t’aime”, quando l’accento rende l’amore irresistibile

Come riconoscere il vero amore: le frasi più belle

La prima in classifica

La lingua dell’amore è universale? Certamente. Ma è anche vero che in un mondo sempre più globalizzato, in cui la popolazione viaggia molto da un continente all’altro, la probabilità che si dica “ Ti amo ” ad una persona di un altro Paese è molto alta. Si può farlo appassionatamente, bisbigliandolo, gridandolo o in un lieve sussurro. In ogni caso, per la serie “Paese che vai, Cupido che trovi”, e considerato che dire (o sentirsi dire) “ti amo” fa sempre un certo effetto, per non rischiare di perdere l’appuntamento con l’amore - e soprattutto per non essere sordi al suo richiamo – sarebbe opportuno riconoscerlo e ‘decifrarlo’ in tempo, visto che può parlarci in tutte le lingue del mondo, nessuna esclusa. Per questo gli esperti di lingue di Preply hanno creato una nuova mappa che indica come dire “ti amo” in oltre 30 lingue diverse. Per prepararsi al meglio a questo, gli esperti di Preply sono anche andati oltre ai soliti cioccolatini, e hanno rivelato non solo i modi di dire, ma anche alcune delle celebrazioni d’amore più curiose che si svolgono in questo giorno così speciale.In inglesesi dice, com’è universalmente risaputo, “”. Ma attenzione: quest’espressione non indica solo passione, come da noi. Nel Regno Unito come negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda come in Australia e in Canada, così come in altri Paesi di lingua inglese, “I love you” è un modo molto diffuso per esprimere il proprio affetto per qualcuno, dai proprio figli agli amici più cari. Proprio come da noi invece, a San Valentino in questi Paesi gli innamorati celebrano la ricorrenza nel modo più romantico, scambiandosi regali e uscendo per cene romantiche. I regali più popolari vedono in testa i cioccolatini, ma anche cartoline, gioielli e fiori. Ma da cosa deriva la tradizione di? Sembra abbia avuto origine nell’antica Roma, dove le rose venivano utilizzate nelle celebrazioni religiose e secolari. La rosa rossa era particolarmente significativa, poiché si credeva simboleggiasse l’amore e il desiderio. Secondo la Society of American Florists, per San Valentino vengono prodotte circa più di 250 milioni di rose, la maggior parte delle quali è rossa.Nei Paesi di lingua spagnola, il modo più comune per dire “” è “” (pronunciato: teh kee-er-oh) o “Te amo” (pronunciato: teh ah-moh). Entrambe le frasi sono usate per esprimere l’amore romantico. Tuttavia, “Te quiero” è usato più frequentemente nelle conversazioni quotidiane ed è considerato meno intenso o meno forte di “Te amo”, che viene utilizzato in occasioni più speciali o quando si esprimono profondi sentimenti d’amore.L’ha ben due feste dell’amore: San Valentino e la “Semana de la Dulzura”, ossia la settimana della dolcezza. Quest’ultima dura un’intera settimana, si celebra a luglio e vengono regalate caramelle ai propri innamorati in cambio di un bacio.In, una grande parata attraversa la capitale il giorno di San Valentino chiamata “Parata del Vecchio Amore”. Durante la festa le persone anziane si vestono con costumi colorati e sfilano con un carro festivo per celebrare l’amore. La Repubblica Dominicana e El Salvador hanno entrambi uno scambio di regali a San Valentino, simile a Secret Santa, chiamato “”.Come esprimere il proprio amore? Insi dice “”, in”. In- nella romantica Parigi , tappa romantica per eccellenza – è d’obbligo pronunciare “” all’ombra della Torre Eiffel. Insi dice “”, in Galles “Rwy’n dy garu di”. C’è da notare che in Finlandia ed Estonia, San Valentino è la festa dell’amore della famiglia e degli amici, piuttosto che delle relazioni romantiche. Insieme al consueto San Valentino, il Galles celebra anche il “Giorno di San Dwynwen” il 25 gennaio, quando gli uomini tradizionalmente regalano alle donne cucchiai di legno fatti a mano. In Germania, tradizionalmente si regala al partner, oppure regali a forma di maialino, considerati un simbolo di fortuna.“Ti Amo” in, in. In Corea del Sud, Cina, Taiwan, Vietnam e Giappone, San Valentino vede i tradizionali ruoli occidentali invertiti, cioè le donne regalano cioccolatini agli uomini. Il cioccolato non viene regalato solo ai partner romantici, ma viene anche regalato ad amici, familiari e colleghi. Un mese dopo, il 14 marzo, questi Paesi celebrano il “” quando gli uomini restituiscono il favore e regalano alle donne cioccolato bianco e marshmallow. Nelle, nel giorno dile coppie si sposano in massa e centinaia di persone in tutto il Paese che dicono “lo voglio” allo stesso tempo.Per chi vuole dire" in, sappia che si dice, che indiventa(انا احبك) e in. San Valentino è un’importante celebrazione dell’amore in Nigeria. Decorazioni bianche, rosse e rosa ricoprono le strade ed è tradizione cuocere torte a forma di cuore da regalare ai propri partner. A San Valentino in Sud Africa, insieme al consueto scambio di regali, è tradizione che le donne indossino cuori e nomi dei loro amanti sulle maniche.San Valentino, ricorrenza che ha origine nell’, è oggi la festa commerciale per eccellenza che celebra l’amore attraverso lo scambio di doni, dai più classici ai più cool. Fiori, cioccolatini, profumi o cene romantiche sono i più comuni. Oppure orologi, gioielli o anelli di fidanzamento e, quando il rapporto è di lunga durata, perfino elettrodomestici. E non mancano regali ‘erotici’. Più recentemente ‘v’ per escursioni, concerti, teatri, visite e weekend, accumulano sempre più voti favorevoli nel borsino dei regali più apprezzati e in grado di accendere o rinverdire l’amore. Un giro d’affari che, sono negli Stati Uniti, è arrivato a circa. Una cifra record che la dice lunga su come e quanto il ‘dono’ sia centrale e quindi anche d’obbligo, e perciò fonte di ansia e ricco di aspettative (quindi anche delusioni) più di ogni altro regalo. Che la freccia di Cupido colpisca o che lisci il bersaglio, che effetto possono sortire questi doni d’amore? Quali sono i più ‘emozionanti’? Quali, invece, i regali che fanno battere in ritirata chi li riceve? A tutte queste domande risponde, esperto di marketing e comportamenti sociali e docente di economia alla Eichstat-Ingolstadt University, Baviera. Il dottor Stauss, con metodo statistico, si è preso la briga di assemblare, riassumere e valutare le ricerche svolte nel mondo su come lo scambio dei regali migliori o peggiori le relazioni amorose. L’85 per cento delle donne e l’82% degli uomini apprezza i. Se ai fiori segue unal’87% delle donne apprezza, idem l’80% degli uomini. Per l’81% delle donne e il 69% degli uomini i. Ipiacciono al 75% delle innamorate e al 67% degli innamorati, mentre circa il 61% delle donne e il 48% degli uomini gradisce un ‘’ (buoni regalo) anche se pare che le cose stiano profondamente cambiando e i buoni sconto per escursioni, viaggi, visite ed esperienze di coppia faccia sempre più proseliti al posto dei fiori e dei cioccolatini. I regali esperienziali scalano la classifica dei doni ideali per San Valentino dei giorni nostri.Agli albori, cioè appena scoccate la freccia di Cupido, una rosa è un regalo azzeccato e gradito. I problemi vengono dopo. “L’amore non è costante, - sottolinea Stauss. - Attraversa così tante fasi con transizioni ‘fluide’ che possono essere classificate e distinte in diverse fasi come incontri occasionali, incontri regolari, vivere insieme, fidanzamenti, matrimoni, lunghe convivenze e una vita passata insieme”. Assemblando numerose ricerche, Stauss spiega che perper la festa di San Valentino. Esiste però anche il peggior dono, sbagliato, inadeguato, deludente. Insomma l’errore è frequente seppure il piacere di fare un regalo alla persona amata è alto per l’80% degli innamorati. Il 27% invece lo compra perché è tradizione e il 9% invece lo fa perché il partner se lo aspetta (in questo campione c’è una folta rappresentanza di uomini). Come non prendere cantonate?regalare mobilio, suppellettili, elettrodomestici e soldi per il 70% degli innamorati.E i regali a forte connotato erotico ? Svelano le intenzioni senza mezze misure ma sono anche regali rischiosi. Spiega lo studioso: “Sono un messaggio diretto, senza veli, scelti di solito dagli uomini per le donne. Uno studio condotto nel 2014 provò che questa tipologia di uomini si orientava verso doni erotici comeo accessori eper il partner. Inoltre sono doni scelti da uomini con un grado di ‘self confidence’ elevato nella loro abilità di conquista”. Attenzione però: scegliere questo genere di regalo può generare un grande imbarazzo in chi lo riceve diventando un autogol.Veniamo agli innamorati di lungo e lunghissimo corso, in genereche stanno insieme da molti anni. In questi casi giocano alcuni elementi che vanno dal rinforzare l’apprezzamento verso il partner all. Si va da una cena in un ristorante che serve nuove specialità da sperimentare insieme ai biglietti per il teatro o un voucher per un viaggio di un weekend. Inoltre incidono i doni che rendono la vita più facile, che la semplificano. Più si va avanti con l’età, inoltre, il dono di San Valentino è gradito se veicola nuove occasioni per incoraggiare il partner a seguire i propri hobbies o passioni, nuove opportunità di socializzazione e così via. Infine tutto ciò che contribuisce anelle coppia più anziane, come ad esempio realizzare un calendario con le foto di un vecchio viaggio a Parigi fatto insieme molti anni prima o un invito in un ristorante francese per ricordarlo. Quando gli innamorati hanno superato da molto tempo la giovinezza sono concessi e graditi doni ‘anti età’ o che la facilitano: si va dai devices a misura di presbiopia o cataratta come gli saiin chiave anti-età. La regola aurea che vale invece per tutte le età?, non a se stessi. Particolare spesso trascurato, pare.Il dono perfetto esiste, ma come fare a sceglierlo? A fornire la risposta è Stauss che spiega: “Ci sono 3 elementi ad alto contenuto emotivo da considerare: in primis l’verso ciò che ama chi deve ricevere il dono. Inoltre un elevato livello di sorpresa che rappresenta il trigger verso un feeling positivo di particolare intensità”. L’è sempre la caratteristica più importante tanto che ricevere un dono fuori dalle feste comandate aggiunge innumerevoli punti nel predisporre la persona amata ad apprezzare e, dice l’esperto, più il regalo è grande e più la sorpresa sarà assicurata. E il terzo elemento? Precisa il ricercatore: “e perfino il sacrificio per scegliere il regalo che diventa la più forte prova d’amore”. Ai tre fattori Stauss ne aggiunge un altro: il tipo di regalo.Per l’edizione 2023 di San Valentino la più nutrita e attuale offerta per innamorati a caccia di idee si gioca sul fronte dei voucher, con una buona dose si ‘effetto sorpresa’. Dall’esplorare le dune del deserto omanita oppure assistere a uno spettacolo di burlesque organizzato per San Valentino al The Westin Palace di Madrid presso il Museo Bar 1912, buen retiro di Hemingway e Picasso. Oppure solleticare la complicità frequentando un corso di pittura di coppia o con una degustazione di cioccolato ad Amsterdam, organizzati per l’occasione all’hotel W Amsterdan, nell’ex centrale telefonica Royal Dutch Post e Kas Bank risalenti agli inizi del 1900. Inoltre dormire in una tenda beduina sotto un cielo ricoperto di stelle, cavalcare un cammello accompagnati da una guida, perdersi tra le vie dei souq, gustare i sapori locali e perfino visitare i ‘fiordi d’Arabia’ in Oman Tra le mete preferite per una fuga d’amore c’è il Grand Palladium Jamaica Resort & Spa nel cuore dei. Oppure una proposta di matrimonio a, in particolare a Times Square dove per il giorno di San Valentino newyorkesi e viaggiatori da tutto il mondo dichiareranno il loro amore attraverso proposte di matrimonio a sorpresa o con cerimonie di rinnovo delle promesse sull’iconica scalinata rossa di Duffy Square per il celebre evento ‘Love in Times Square’. In Italia sport e relax per San Valentino all’, resort termale dell’Alto Adige è stato organizzato un pacchetto di 4 giorni per gli innamorati che include, oltre all’attività sciistica e passeggiate in vetta, Spa e massaggi romantici. Dolci colline, bollicine della Franciacorta ed esperienze enogastronomiche anche nel Comune della Franciacorta (a un’ora d’auto da Milano). Da non perdere la salita al, con l’ex monastero de La Santissima, da cui ammirare uno splendido tramonto sui vigneti. Nella zona non mancano le degustazioni nelle cantine di Gussago come la scenografica Le Cantorie, Castello di Gussago La Santissima e La Manèga. Cocktail per gli innamorati alle Distillerie Peroni Maddalenae cene ad hoc nelle osterie e nelle trattorie dell’Associazione Ristoranti di GussagoSe si scelgono il’offerta è vastissima, inclusi succedanei al profumo di fiori, alternativi e più sostenibili. Come ‘Extinction’, il primo profumo d’ambiente a rischio estinzione (da Italmark, catena bresciana di supermercati), frutto di un progetto di sostenibilità e salvaguardia del territorio per ricreare le fragranze dei fiori e delle piante in via di estinzione del Monte Baldo senza danneggiare l’ambiente. Con l’acquisto di ogni boccetta si parteciperà alla donazione per l’Orto Botanico del Monte Baldo e l’ente utilizzerà i fondi raccolti per attivare progetti di tutela della natura dal cambiamento climatico. Regali che hanno cura dell’ambiente anche con ‘zeroCO2’, interessante start-up che offre la possibilità di adottare un albero in Guatemala, Perù, Argentina o anche in Italia. “Per celebrare la festa degli innamorati, quest’anno scegli di sorprendere la tua dolce metà con un regalo originale e sostenibile. Adottare un albero è un gesto semplice quanto potente, in grado di contribuire al miglioramento dell’aria che si respira - si legge in una nota stampa. - Ogni albero adottato presenta una etichetta che permette il tracciamento così da poter seguirne la crescita e monitorarne periodicamente lo stato di salute dell’albero adottato”.Per la festa degli innamorati si moltiplicano anche le offerte di prodotti beauty. Dopo quelli dell’avvento sorprenderà l’innamorata il nuovo calendario di San Valentino di Lancome: 14 caselline con prodotti per il make-up, skincare e fragranze inclusa la rinomata La Nuit Trésor, la fragranza più romantica del brand. Regali divertenti, per un San Valentino per tutta la famiglia (e per tutte le tasche) quelli selezionati da Schönhuber. Si va dallo stampo a cuore (di Lèkuè) preparare una torta alla macchina per fare i waffle (di Steba) a forma di cuore, per una colazione con i bambini il giorno degli innamorati all’insegna della dolcezza . A forma di cuore o con stampe dedicate anche le, disponibili in diversi modelli e fantasie, e il Filtro a cuore di Lee Yuen rendono ancora più romantica la pausa pomeridiana. Anche il brand danese Flying Tiger Copenhagen non delude e per San Valentino le sedi sono piene di proposte divertenti anche da mangiare, dalle caramelle che invitano ad un bacio al giorno ai bodybuilder di cioccolato con sorpresa dolcissima, al set per fonduta di cioccolato, rigorosamente con le forchettine a forma di cuore.A volte le parole però non bastano ed altri fattori entrano in gioco: l’accento gioca sicuramente un ruolo fortissimo. In un sondaggio, la app per imparare le lingue facilmente, ha scoperto che ogni Paese ha le sue preferenze nei confronti delle altre lingue. Un esempio? L’Italia ha un debole per il francese e lo spagnolo, e la felicità completa sarà sentire un “Ti amo” pronunciato con questi accenti. Il 38,5% degli intervistati italiani trova che. L’accento spagnolo segue a ruota (32,3%) e quello inglese si aggiudica un bel terzo posto (18,1%). E dove colpisce di più quello italiano? Un “Je t’aime” nelle orecchie dei partner francesi sarà accolto con ancora più passione. Lo stesso effetto si avrà anche con uno suadente “Eu amo você” o un caliente “te quiero”. Primi fra tutti tra i nostri estimatori i francesi: infatti, ben il 27,1% degli intervistati pensa che l’accento del Bel Paese sia il più irresistibile. Seguono gli spagnoli (24,9%) e gli svedesi (24,1%). Anche i Paesi angolofoni non ne sono immuni: con quasi il 20% sono al quarto posto tra gli ammiratori dell’accento italiano.I poeti sull’amore hanno scritto di tutto. Questo sentimento ha ispirato artisti, romanzieri, musicisti, pittori di ogni epoca. Ma la domanda carica di dubbi che alberga in ogni cuore – gioielli, fiori, promesse, cene romantiche e regali di San Valentino a parte - è la stessa da sempre: quello che sto vivendo è vero Amore oppure è solo un’avventura come tante, una storia delle tante, un’amicizia andata troppo oltre? In molti si sono spesi per dare una risposta definitiva e risolvere l’intricato dilemma di cuori. “L’amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni” scrisse. Perl’amore vero è invece quello capace addirittura di muovere “il sole e l’altre stelle”. Il grande, con la sua genialità intrisa di ironia napoletana, sentenziò: “L’amore è quella cosa che tu stai da una parte e lei dall’altra, e gli sconosciuti si accorgono che vi amate. Chest’è”. Da parte sualo ha scritto a chiare lettere: “Ti amo non per ciò che sei, ma per ciò che sono io quando sto con te”. Forse l’amore, come cantava, è voler: “Contare i tuoi capelli, uno ad uno senza mai sbagliare. E alla fine dire che son belli. Confonderli. E ricominciare”. Per“L’amore è una forza selvaggia. Quando tentiamo di controllarlo, ci distrugge. Quando tentiamo di imprigionarlo, ci rende schiavi. Quando tentiamo di capirlo, ci lascia smarriti e confusi”. Forse, come scrisse, l’amore vero è quando all’altra persona si è capaci di dire: “Se tu vivrai 100 anni, io spero di viverne 100 meno 1 giorno, così non dovrò mai vivere senza di te”. O quando si confida al partner: “Il mio posto preferito nel mondo è accanto a te”. Per“Ogni amore è fatto di sacrifici nascosti, gesti che l’altro non conosce subito, e che a volte non conoscerà mai direttamente”. “L’amore è quando all’improvviso qualcuno è più importante di te stesso”. Per: “Chi ti ama c’è sempre, c’è prima di te, prima di conoscerti”. “L’amore vero non misura, semplicemente dona” disse un giorno, che aggiunse: “Non esiste povertà peggiore che non avere amore da dare”.Per“L’amore è là dove si può dire tutto o non occorre dire nulla”. Qualcuno ha anche descritto la differenza tra voler bene e amare: “Se vuoi bene a qualcuno puoi anche farne a meno, ma se ami davvero qualcuno allora non puoi vivere senza”. Secondo unl’amore: “Quanto più è cieco, più ci vede benissimo”. E avrebbe anche una memoria di ferro, visto che : “Una persona può dimenticare ciò che dici e persino ciò che fai, ma mai come la fai sentire”. E se tutto questo non vi convince ancora, una risposta chiara l’ha data unche recita: “L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia; l’amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, non addebita il male, non gode dell’ingiustizia. Ma gioisce con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa”.Perché in fondo la regola aurea per riconoscere ilè la stessa di sempre: “Se amate qualcuno per la sua bellezza non è amore ma desiderio. Se amate qualcuno per la sua intelligenza non è amore ma ammirazione. Se amate qualcuno per la sua ricchezza non è amore ma interesse. Se invece amate qualcuno e non sapete il perché: allora questo è amore”.