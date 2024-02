Sanremo, Cosmo grida "Stop greenwashing". Ma che cos'è? Ecco il significato di questo fenomeno

Greenwashing, cos'è? Il significato

". Le proteste in difesa dell'arrivano anche al Festival di Sanremo 2022 . Durante la quarta serata della kermesse dedicata alle cover, La Rappresentante di Lista , insieme a, Margherita Vicario e Ginevra, ha portato sul palco la canzone "" di, per rendere omaggio alla fondatrice del gruppo al femminile, Ronnie Spector, scomparsa lo scorso 12 gennaio a 78 anni. Terminata l'esibizione, Cosmo ha preso il microfono in mano e ha urlato davanti a tutti "Stop greenwashing". Ma che cosa significa?In un'epoca in cui ilsta, secondo gli esperti, mettendo seriamente in pericolo la sopravvivenza dell'umanità e della Terra e in un'epoca in cui il tema dell'è tra i più sensibili e discussi tra l'opinione pubblica, c'è chi mette le mano avanti e avverte sulla possibilità che qualcuno se ne possa approfittare, "perchée quindi dobbiamo esserlo anche noi", senza poi effettivamente mettere in pratica azioni volte a contrastare il pericolo dei cambiamenti climatici. Questo è il: unaper lo più usata comeda alcune persone e aziende per dimostrare un finto impegno nei confronti dell'ambiente.di questa pratica è dunque attirare l'attenzione del target di popolazione attento ai temi legati alla, con il fine ultimo di aumentare la reputazione dell'azienda e gli introiti economici.La pratica del greenwashing può assumere molte sfaccettature. E non sempre è facile capire se un'azienda sta effettivamente facendo greenwashing o no. Comunque, esistono dei comportamenti e delle pratiche che si sono diffuse e che tendono a ripetersi. Tra queste, per fare alcuni esempi ci sono:della sostenibilità di un prodotto, esaltando alcuni dettagli e attributi dell'articolo in questione;e fare affermazioni che non hanno alcuna base scientifica e che non possono essere provate da dati affidabili; forniree generiche riguardanti le attività dell'azienda che contribuiscono a creare una falsa percezione di sostenibilità; e infine, ben più grave: adottare, falsificando le certificazioni relative alla sostenibilità di un prodotto, comunicando dati falsi e utilizzando fake news in modo consapevole.In Italia il greenwashing è un comportamento sanzionato in quanto "" ed è vigilato dall'(AGCM) a partire dal 2014. Prima di allora mancava una normativa ad hoc che tutelasse il consumatore dal fenomeno del greenwashing. In Europa è laa occuparsi del problema del greenwashing. A inizio del 2021 fu pubblicata proprio dalla Commissione Ueper rilevare l'aumento delle pratiche sleali di greenwashing. Per questa indagine erano state esaminate 344 affermazioni e pubblicità apparentemente ingannevoli di alcune aziende e ne emerse che: in oltre la metà dei casi, il commerciante non aveva fornito ai consumatori informazioni sufficienti per valutare la veridicità dell'affermazione; nel 37% dei casi l'affermazione conteneva formulazioni vaghe e generiche, come "cosciente", "rispettoso dell'ambiente", "sostenibile", miranti a suscitare nei consumatori l'impressione, prima di alcun reale fondamento, di un prodotto senza impatto negativo sull'ambiente; e inoltre nel 59% dei casi il commerciante non aveva fornito elementi facilmente accessibili a sostegno delle sue affermazioni. In generale dall'indagine della Commissione europea le autorità rilevarono che nel 42% di tutti i casi le affermazioni comunicate dalle aziende esaminate erano "false" o "ingannevoli" e potevano essere considerate come effettiva "pratica commerciale sleale".