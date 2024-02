Sciopero globale per il clima, i Fridays For Future tornano nelle piazze di tutto il mondo al grido: "È il momento di fare qualcosa"

Ambiente e diseguaglianze: una lotta trasversale

Senza futuro: il nuovo fenomeno dell'eco ansia

Il cambiamento climatico non si arresta e oggi,. Uno sciopero globale per la giustizia climatica, in cui i, ormai da qualche anno,. Dalla Svezia al sud America, un grido unico lanciato da centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze per richiedere una rapida azione per il clima da parte dei leader mondiali, in particolare dei politici del Nord del mondo: "". Anche in Italia sono tanti i cortei che porteranno l'onda verde per le strade delle città, da nord a sud. Nel bel mezzo delle crisi sanitaria, sociale ed economica in cui tutto mondo si trova ormai da quasi due anni, gli attivisti per il clima non smettono di farsi sentire e continuano a parlare dell’e di affrontare l’ingiustizia climatica in cui viviamo."La determinazione dei giovani a comprendere lacambia la narrativa globale sull’emergenza climatica ee ambientale", ha detto. Come un'eco che trascende i confini,, risponde: "Sappiamo che i. È una responsabilità, ma anche un'opportunità storica. Non risparmiare energie, dai il massimo questa volta, c’è bisogno di tuttə"Una, in cui il movimento dei Fridays for Future, in questa importante occasione, sta mettendo un'enfasi speciale nel protestare anche in merito alle. Le vittorie storiche dell’azione collettiva, nel corso dei secoli, hanno dimostrato la necessità per le giovani generazioni di restare unite nella lotta. Perché, come abbiamo imparato,, e se la battaglia per l'ambiente viene persa. Come, purtroppo, testimoniano già le stime dell’(Oms). Dagli ultimi dati emerge un quadro a dir poco allarmante: l’(che contribuisce poi al cambiamento climatico). Le nuove Global Air Quality Guidelines dell’Oms forniscono infatti evidenze su come l’inquinamento dell’aria danneggi la salute umana e dimostrano che ciò avviene anche a concentrazioni più basse rispetto a quanto riscontrato finora. Per questo motivo, l’agenzia delle Nazioni Unite ha fissato dei limiti ancora più stringenti ai principali inquinanti atmosferici.Che bambine e bambini, ragazze e ragazzi di qualsiasi nazionalità si preoccupino per il clima, non è certo una novità. Ciò che però spesso non viene considerato, è che quella preoccupazione si ripercuote sulla salute mentale. Da(GB) è infatti emerso che. Una sorta di. Come dice Caroline Hickam, autrice del più ampio studio al mondo sul fenomeno, "non si tratta di una malattia mentale che deve essere curata, ma di una congrua reazione a una situazione difficile da affrontare".Un fenomeno nuovo, quello dell'eco ansia, che necessita una spiegazione di fondo. Si tratta di un concetto strettamente, coniato da Glenn Albrecht nel 2003, che indica. In sostanza, quindi, si tratta di due nuove parole per affrontare le sfide di un nuovo mondo. Così l'eco ansia negli adolescenti si traduce in. È la preoccupazione di una catastrofe imminente, il timore per la propria sopravvivenza, il tuttodavanti alla crisi climatica e alla quasi immobilità delle istituzioni. Ma da questi sentimenti negativi nasce anche lo stimolo alla protesta, alla presa di posizione in una sfida che deve essere risolta da tutti: genitori, amici, datori di lavoro e. Sono proprio questi, infatti, ad avere, nei confronti del futuro dei loro Paesi, perché, come lo studio spiega, sono proprio le azioni (o mancate azioni) dei governi a suscitare il timore più grande.