Scozia, il primo "ufficiale della dignità mestruale" è un uomo. Scoppia la polemica

Le critiche

Have we ever tried to explain to men how to shave or how to take care of their prostate or whatever?!? This is absurd. — Martina Navratilova (@Martina) August 15, 2022

Il ruolo dell'ufficiale della dignità mestruale

In Scozia, la nomina di un uomo a primo "responsabile della dignità mestruale" ha suscitato reazioni indignate e i critici hanno definito la notizia "assurda". A destare scalpore è stata la scelta diin unche si ritiene essere, dopo che la Scozia è diventata il primo Paese al mondo a tutelare per legge il. La carica, di due anni, lo porterà in giro per la regione scozzese del Tayside come promotore, nelle strutture pubbliche, proprio della distribuzione degli assorbenti e dei tamponi. Ma la decisione ha scatenato una polemica, con i critici che sostengono che il postoLa star del tennis Martina Navratilova ha definito la notizia "ridicola", scrivendo in un tweet: "Abbiamo mai provato a spiegare agli uomini come radersi o come prendersi cura della loro prostata o altro?!?".Susan Dalgety, editorialista del quotidiano The Scotsman, ha dichiarato a Sky News che la nomina "porta ila un nuovo livello". "Jason ha detto che il fatto di essere un uomo lo aiuterà ae che è ora di normalizzare argomenti come le mestruazioni e la menopausa", ha detto all'emittente. "Le mestruazioni rappresentano la normalità per le donne, non abbiamo bisogno di un tizio con una polo rosso sangue che ci sensibilizzi".La nomina di Grant, (fatta da una donna!), èed è avvenuta tramite annuncio pubblico. Si dice invece "Furiosa" l'attrice, e incredule e indignate sono molte attiviste e giornaliste scozzesi, non tanto sulla figura in sé quanto sul fatto che, ancora una volta sia stato scelto un uomo per trattare questioni prettamente femminili. Dello stesso parere anche il leader dello Scottish National Party,, che ha commentato "nessuno meglio di una donna avrebbe potuto ricoprire quel ruolo". "Ritengo che sia importante che la politica sia giusta, penso che sia fondamentale attuarla e penso che, in linea di principio, sia molto meglio che siano le donne a ricoprire questi incarichi", ha dichiarato a Sky News.In precedenza Jason Grant ha lavorato nella vendita di tabacco, come personal trainer e come responsabile del benessere degli studenti al Dundee and Angus College. Nel suo nuovo ruolo di responsabile regionale del, dovrà guidare una campagna regionale nelle scuole, nei college e nelle comunità più ampie permestruali gratuiti,sulla pioneristica legislazione scozzese, e garantire che i fondi del governo siano assegnati in modo appropriato. Il gruppo di esperti guidato da Grant e composto da rappresentanti del Dundee and Angus College, dell'Angus Council, del Dundee City Council e del Perth College, ha dichiarato che il responsabile era il candidato più adatto a ricoprire il ruolo. "Tra tutti i partner del gruppo di lavoro che si occupano di pari opportunità, Jason era il candidato migliore - sostiene un portavoce -. Cambiando la cultura, incoraggiando il dibattito e, non vediamo l'ora di sostenere la realizzazione di questo importante lavoro in tutta la regione", ha aggiunto. Al momento della nomina, Grant ha dichiarato di voler dimostrare - proprio perché lui è un uomo - che la dignità del ciclo mestruale e le questioni ad esso correlate non sono solo un argomento femminile. "Anche se riguardano direttamente le donne, le mestruazioni sono un problema per tutti. Inoltre, sensibilizzeremo l'opinione pubblica sullache, sebbene sia un processo naturale per le donne, ha ripercussioni più ampie nel mondo del lavoro e della famiglia", ha aggiunto. "È giunto il momento di normalizzare questi argomenti e di affrontare concretamente il tema. Credo di poter fare dei passi avanti dimostrando che questo, incoraggiando conversazioni tra tutti i generi, educando e coinvolgendo un nuovo pubblico". L'intento è nobile, ma di sicuro affidarsi ancora alla conoscenza maschile su temi che interessano in prima battuta e soprattutto le donne, e poi tutti gli altri generi, sembra effettivamente l'ennesimo caso di mansplaining.