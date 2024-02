Scuole obbligate a informare i genitori se i bambini si interrogano sul genere

La guida nelle scuole

La ministra Badenoch: "Gli insegnanti devono sapere come comportarsi"

“What is right is that parents know what is going on with their children at school" Equalities minister Kemi Badenoch discusses forthcoming guidance on trans pupils in schools#BBCLauraK https://t.co/pq06CTivWI pic.twitter.com/4batwyAraS — BBC Politics (@BBCPolitics) July 16, 2023

I numeri: oltre 5mila segnalazioni

Ingli insegnanti saranno obbligati a dire ai genitori che il loro bambino o bambina sta, anche se il/la giovane si oppone. È quanto imposto nella nuova direttiva per le scuole, indicata dal ministero per le Pari Opportunità. Se dall'altro lato dell'Atlantico - e non solo - le questioni legate al genere tengono banco da mesi, con lo stretto giro di vite partito dalla Florida e dalla legge cosiddetta " Don't say gay ", che impone il divieto di affrontare argomenti Lgbtq+ in aula, la novità inglese sembra purtroppo porsi su una strada simile.Non si tratta di un divieto ma, come ha specificato la ministra Kemi Badenoch, piuttosto di una, che dovrebbe essere pubblicata questa settimana, e che garantirà che le famiglie siano messe a conoscenza di. In particolare se, nel luogo di formazione per eccellenza, i bambini giustamente si trovano a porsi domande riguardo la propria identità.In base ai nuovi piani, ai professori sarà comunicato che i genitori devono esserese un bambino vuole essere chiamato con un altro nome (di elezione) o indossare un'uniforme diversa (da quella del sesso biologico assegnato alla nascita). Inoltre è stato anche suggerito agli istituti di non utilizzare i nuovi pronomi scelti da bambini e bambine finché la famiglia non darà il proprioPeccato che non sempre questo accada, ed esistano casi in cui il minore con disforia di genere non trova nella mamma e nel papà l'appoggio necessario ad affrontare la transizione, quanto piuttosto un muro di incomprensione. Ancora secondo quanto anticipato ai media, le linee guida consigliano ai docenti di indirizzare ogni alunn* che voglia auto-identificarsi con un genere diverso da quello anagrafico ad affrontare prima unIn un'intervista alla trasmissione Sunday With Laura Kuenssberg della BBC, la ministra per le Pari Opportunità britannica Badenoch ha dichiarato: "Stiamo elaborando una serie di indicazioni per le scuole, affinché sappianocon i bambini che vivono una situazione di disagio di genere". "C'èsu ciò che dice la legge ed è importante che i genitori siano consapevoli di ciò che sta accadendo ai loro figli e di ciò che sta capitando loro in classe, quindi quello che stiamo facendo è assicurarci di avere una solida direttiva che sia in grado di resistere alle verifiche. Questa arriverà a breve".Ovviamente non sono mancate le polemiche, dopo l'annuncio delle nuove misure, soprattutto da parte della comunità Lgbtq+ e di chi ritiene che così facendo si attuerebbe una specie dicon le famiglie de* ragazz* transgender . Ma l'esponente del governo ha replicato: "Il fatto è che non si tratta di una cosa banale; è moltoe ciò che è giusto è che i genitori sappiano cosa succede ai loro figli a scuola".Negli ultimi anni gli istituti scolastici hanno registrato undel numero di bambini che si interrogano sulla propria identità e gli insegnanti hanno chiesto maggiore chiarezza su come sostenere gli. Nel 2021-22, l'NHS ha registratoal servizio di sviluppo dell'identità di genere gestito dalla Tavistock and Portman NHS foundation trust, rispetto a poco meno di 250 nel decennio precedente.