Sessualità e mindfulness, i benefici della meditazione e della consapevolezza su desiderio e piacere

" Anche se a volte provo inadeguatezza, io mi amo e mi accetto così come sono

Anche se non è perfetto ringrazio il mio corpo per ciò che mi consente di fare

Qui e ora autorizzo il mio corpo a sentire piacere

Non giudico la mia sessualità e la tratto con gentilezza

Inspirando esploro le sensazioni, espirando lascio andare le tensioni"

psicologa, psicoterapeuta e docente

del programma Sessualità Consapevole. Chiunque per avere una sessualità più sana e appagante, secondo lei, dovrebbe ripetersi queste parole almeno una volta al giorno. Ma è solo un assaggio. Esiste, infatti, per la dottoressa e per la piattaforma che la ospita - la principale applicazione di meditazione mindfulness in francese, inglese, spagnolo, tedesco, olandese e italiano - un modo per raggiungere il benessere sessuale ed è la mindfulness o

meditazione di consapevolezza, applicabile al cibo (mindful eating) o alla sessualità (mindful sex). "Uno strumento che può aiutare a vivere con serenità i momenti di intimità, grazie a un percorso che insegna a risvegliare i sensi, riscoprendo il piacere e il desiderio sessuale".

La psicoterapeuta Toro: "Basta giudicare i nostri corpi"

L'autrice di queste cinque brevi affermazioni positive è la, voce guida e autrice nella piattaforma Petit BamBouLa qualità del sesso (oltre che della vita) durante la pandemia è diminuita. Una ricerca del Kinsey Institute dell’università statunitense dell’Indiana ci dice che circa la metà degli intervistati ha registrato una, ma anche un(43,5%). Mettendo dei paletti fisici all'intimità delle persone, lo stato di emergenza ha permesso alla tecnologia di infilarsi sotto le lenzuola. Risultato? Un incremento delle ricerche di pornografia online , di vendite di sex toys , di download di app per incontri e di post erotici sui social media. "Oggi siamo ipercoinvolti in una sessualità fatta di immagini e virtualità, si parla sempre più di bellezza, forma fisica, cibo e fitness, ma... ci sono altri modi di realizzazione sensoriale, che passano attraverso un contatto amorevole e consapevole con il corpo"."Non paragonarci a delle persone che ci sembrano più belle di noi. Non sentirci sotto giudizio: stare a guardare i nostri difetti infatti inibisce la nostra sessualità. Non vivere il sesso come una routine o come una prestazione: quest'ultimo specialmente è un obiettivo che si prende tutto"."Farlo come se fosse la prima volta, con gli occhi del principiante. Guardare il nostro partner con uno sguardo nuovo, anche se è lo stesso da tanti anni. Essere connessi con noi stessi e con l'altro: in ascolto. La sessualità infatti è sempre nuova, come il caffè che beviamo al mattino non è mai lo stesso di ieri. E' un'esperienza, un dono che si può vivere con curiosità e apertura e che tutti hanno il diritto di vivere al di là dei corpi che hanno"."Quello della scansione del corpo, detto anche Body-scanner, un grande classico della meditazione di consapevolezza che chiunque può trovare su internet""Il famoso esercizio dell’uvetta . Se vuole, posso presentarlo anche adesso..""Immaginate di essere appena arrivati su Marte e di non aver mai visto un oggetto come questo: un acino d'uva passa. Posate l'attenzione su di esso. Osservatelo con cura e piena attenzione. Esaminando i punti in cui risplende la luce, le grinze e qualsiasi asimmetria che lo rende unico. Rivoltate l'acino tra le dita, esplorandone la consistenza. A ogni ispirazione inalate la fragranza che scaturisce dall'uvetta. Avvicinatela alle labbra, notando come il braccio e la mano sappiamo esattamente come e dove collocarla. Posatela delicatamente sulla bocca. Date un morso o due e notate che cosa succede subito dopo, facendo esperienza del gusto che si sprigiona. Quando vi sentite pronti a ingoiare l'acino di uva passa, vedete se prima di tutto riuscite a percepire l'intenzione di ingoiare mentre essa emerge, in modo da sperimentare consciamente anche tale intenzione prima di procedere. Infine, percepite le sensazioni del corpo, dell'esofago, dello stomaco e poi nel suo complesso, al termine di questo esercizio"."Mangiare significa aprire i sensi, perché prima si guarda, poi si ascolta, poi si annusa, poi si tocca. Avere consapevolezza di tutto questo aiuta a prendere dimora nel corpo e questo è la base di tutto"."Accettante, compassionevole, non giudicante: il nostro corpo va ringraziato".“Perché la nostra pancia sta lavorando, digerisce, raccoglie le nostre emozioni, ci collega alle cosce e ci permette di camminare…Lo sguardo aperto, amorevole, compassionevole sul proprio corpo è un mattone fondamentale del benessere in generale e di quello sessuale in particolare".“Certo che sì: la consapevolezza ci consente di ascoltare l’altro e comunicargli quello che proviamo".