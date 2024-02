Siena, bulli rubano e rompono la carrozzina a una disabile. Il motivo? "Volevamo farci un giro"

L'episodio di Siena

Le reazioni

La testimonianza

Il lungo iter burocratico per riavere il suo "mezzo"

Siena, rubano carrozzina a una disabile “per farci un giro”, la distruggono e l’abbandonano. Dopo aver rubato la carrozzina elettrica a una disabile per “farci un giro” un gruppo di vandali l’ha gravemente danneggiata e abbandonata in mezzo a una strada. È successo a Siena: a fare le spese dell’ennesimo intollerabile atto di bullismo è stata Clemy Spinelli,molto nota in città che in unha raccontato il sopruso subito – l’ennesimo – da parte di alcuni ragazzi probabilmente molto ubriachi. Un analogo episodio era avvenuto nel novembre scorso a Firenze: vittima Marco , affetto da difficoltà motorie che, non si separava mai dalla sua bici, in quanto, sulla sua sella, poteva andare ovunque. Ma una mattina, in un attimo di distrazione, gliel'hanno rubano. Lui si è disperato, appellandosi al buon cuore di Firenze e il signor Paolo Vranjes, imprenditore e lettore del quotidiano La Nazione , che come Luce! ha raccontato la storia - ha risposto. Una storia a lieto fine “La carrozzina elettrica con la quale mi muovo a Siena – ha raccontato la donna – è stata portata via da uno o più soggetti. Hanno opportunamente smontato la mia carrozzina, volevano solo fare un giro, ci pensate? Un giro”. Dopo il furto la donna si è rivolta alla Questura di Siena che ha avviato le ricerche sia della carrozzina che di coloro che gliel’avevano rubata: per fortuna il mezzo è stato recuperato, anche se gravemente danneggiato, e i responsabili del grave gesto fermati. "Sono stata informata dalla, la– annuncia –. Questo significa che mi avete spezzato le gambe, ma non avete annichilito la mia voglia di combattervi e farvi la guerra, alla vostra pochezza umana. I disabili, disagiati e disadattati siete voi da sempre e per sempre” ha scritto sul suo profiloL’episodio è stato commentato da, assessore al sociale del Comune di Siena: “Clemy è una ragazza coraggiosa, che affronta ogni giorno con enorme determinazione la propria disabilità. I suoi aggressori invece sono dei miserabili vigliacchi, che hanno trasformato la sua carrozzina elettrica in una sfida e in un ‘gioco’, vandalizzandola per il proprio perverso divertimento. Ringrazio la Questura che ha prontamente individuato i responsabili di questo orribile gesto, indegno della nostra civile Siena, e recuperato la carrozzina, purtroppo gravemente danneggiata. Quella carrozzina offesa è oggi un simbolo doppio: del coraggio e della dignità di Clemy, della vigliaccheria e della miseria dei suoi aggressori”.“La vivo come una violenza perché quella carrozzina elettrica che hanno distrutto sono le mie gambe. Volevano solo fare un giro, hanno detto alla polizia, pensa un po’...“, riporta il quotidiano La Nazione che la carrozzina con cui riesco a spostarmi quando sono a Siena viene presa di mira - riprende l’intervista - . Alcuni anni fa, c’era ancora il sindaco Bruno Valentini, sparì e poi una telefonata anonima, dopo il mio allarme sui social, la fece ritrovare. Ci fu anche un secondo episodio ma quello avvenuto nella notte fra il 21 e il 22 luglio è qualcosa di più. Uno spregio. Come se mi avessero spezzato le gambe, perché ora è inutilizzabile“. Clemy, che ha 34 anni, studia Archeologia a Siena, dove viveva. Finita nel mirino di un gruppo di bulli, da qualche mese era tornata a Belvedere Marittimo, in Calabria, suo paese di origine. “dicendomi quanto era accaduto. Sembra che addirittura avessero provato a prenderla venendo redarguiti e quindi desistendo. Poi invece l’hanno portata via perché è stata poi ritrovata fuori porta Camollia. Lì ci sono le telecamere, dovrebbero identificarli, la polizia avrebbe fermato una o più persone“.Da via del Castoro arriva la conferma che sono in corso indagini per dare un volto ai responsabili di un gesto davvero brutto. “Ho fatto denuncia l’altra matttina - conclude l’articolo de La Nazione - perché voglio che paghino non solo i danni, visto che è rovinata dalle ruote allo schienale alla pedana, ma anche quelli emotivi. Soffro di attacchi di panico, se mi arrabbio la mia condizione peggiora“, spiega la giovane. Quanto resta di ciò che chiama le sue ’gambe’ è adesso stato preso in consegna da don Dino, parroco della Magione. A preoccupare molto Clemy Spinelli è soprattutto il lungo iter burocratico che servirà per ottenere un’altra carrozzina uguale del valore, a suo dire, di 7500 euro. “Senza quella come faccio a tornare a Siena a settembre?“, s’interroga. La questura della città toscana indaga, la città (e il mondo civile) condanna il gruppo di bulli, già identificati, che pare siano molto giovani. In base a quanto ricostruito. Scoperti e allontanati dai vicini, si sono allora rifatti sotto alle 4 del mattino. Poco dopo sono stati però avvistati dalla polizia che nelle prossime ore procederà ad accertare le effettive responsabilità del gruppo. La loro difesa, al momento: "". Peccato che, dopo il giro, la carrozzina sia stata ritrovata in condizioni pietose. L’ipotesi di reato, potrebbe essere furto e danneggiamento aggravati dalla minorata difesa dell’oggetto. La sedia era stata lasciata da Clemy, in questi giorni dalla famiglia in Calabria, all’esterno dell’abitazione. Il motivo: la batteria deve restare in carica almenoaltrimenti si danneggia. Alcuni vicini di casa avevano il compito, grazie a una prolunga di collegarla a una presa posta nel loro appartamento. "Non avete annientato la mia voglia di combattervi e farvi la guerra – si sfoga la ragazza – . I disabili, i disagiati e disadattati siete voi da sempre e per sempre".Per lei intanto comincia un iter burocratico non di poco conto. La costosa carrozzina infatti è stata concessa in una sorta didella sua provincia di residenza, quella di Cosenza, valido 6 anni. Quella della giovane era arrivato solo al terzo anno. Ora l’iter per averne una nuova ricomincia da capo. "Giovedì – racconta la ragazza – mi sottoporrò a un controllo fisiatrico che accerterà se ho diritto o no a una nuova carrozzina. Poi la Regione Calabria, dovrà decidere se ho diritto o meno a un nuovo strumento".