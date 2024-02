Sky Inclusion Days con figli≠genitori: 2 giorni per riflettere sulla diversità

A Lidia Carew, Founder di "Lidia Dice…", performer e imprenditrice sociale, abbiamo chiesto quale sia l'obiettivo del progetto Figli ≠ Genitori:

"Intendiamo costruire un racconto della realtà utilizzando un linguaggio appropriato, affinché tutti possano sentirsi adeguatamente rappresentati. Grazie al team dell’associazione, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e alla collaborazione con Sky, Figli ≠ Genitori diventa qualcosa di più di un archivio di storie: diventa una finestra sul mondo, che è già così complesso, sfaccettato, colorato, naturalmente... diverso.”

Anche il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci ha intrapreso un percorso di riflessione e formazione interna rispetto ai temi Deia (Diversità, Equità, Accessibilità ed Inclusione), per rispondere alla spinta di cambiamento verso l’impegno sociale che ha investito tutte le istituzioni culturali negli ultimi anni.

L’obiettivo è stimolare nuove sensibilità, attitudini, decisioni operative, modalità di progettazione e di azione nei confronti di tutti i pubblici per coinvolgere le comunità in un'ottica partecipativa e per ampliare in maniera più inclusiva le persone per e con le quali il Museo opera.

L’evento del 14-15 maggio sarà disponibile sui canali Sky e in streaming sui canali digital di Sky Tg24. È possibile iscriversi al link: https://www.eventbrite.it/e/616345354547.

Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia, e Lidia Carew, presidente e fondatrice associazione “Lidia Dice…” presentano Sky Inclusion Days con Figli≠Genitori Gaia Romani, Assessora ai Servizi Civici e Generali, Comune di Milano Saluti degli enti patrocinanti: Comune di Milano, Consolato Generale degli Stati Uniti, Corecom Lombardiadi Mariano Gallo, in arte Priscilla: “Diversamente Diverso” (di Luciano Melchionna) Performance di Macia Del Prete: “I’m not the center of anything”Cinzia Valentini, VP Agedo Milano Igor Suran, Executive Director Parks Liberi e Uguali Francesco Pintus, Chair network LGBTQ+ at Sky Mariano Gallo, attore e performer, in arte PriscillaDomenico Cuomo legge Un’Alice come un’altra Auguri Mamma Elena Goretti, giornalista Laura Miola, influencer Vasiliki Pierrakea, imprenditrice e cuocadi Tommy Kuti: “Afrowave” Il talento non è di genere: impariamo dallo sport con Sara Gama, calciatrice Giorgio Minisini, nuotatore artistico Modera: Daniele Cassiolidi Sarah Varettocon Francesca Barra, giornalista e scrittrice Riccardo Milani, regista Silvio Petta, fondatore community Superpapà Gabriella Vacca, Chief Technology Officer di Sky Italia Modera: Sarah VarettoFederico Taddia racconta Margherita HackPoetry Slam di Lorenzo Maragoni: “Creator”Padre Paolo Benanti, teologo dialogo con Omar Schillacicon Magdalena Rosa, @Magsbookl’artistaintervistato da Letizia Cini responsabile del canale Luce! Podcast live di Sabrina EfionayiStand up comedy con Antonio OrnanoViaggio intorno alla paternità biologica, affidataria e adottiva con Niccolò Agliardi, cantautore Antonio Ornano, comico Modera: Matteo CacciaVinicio Marchioni legge Liv Ferracchiati “Sarà solo la fine del mondo”introducono la giornata Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci Saluti degli enti patrocinanti: Consolato Generale Britannico, Camera di Commercio Americana, Camera di Commercio BritannicaDialogo tra madre e figlia, due generazioni di scienziate a confronto con Amalia Ercoli Finzi, scienziata e ingegnere aerospaziale; Elvina Finzi, ingegnere e manager Modera: Marta MeliIn alto, in avanti: la strada di un giovane campione Mattia Furlani, atleta, dialoga con Daniele CassioliLa vita sceglie la musica, noi scegliamo come ballarla Giulia Terzi, atleta paralimpica, conversazione con Federica LodiIl direttore di Sky Sport 24incontra lo storico Michele Sarfatti Siamo TUTTI online?con Salvatore Aranzulla, blogger e imprenditore Fjona Cackalli, influencer Giuseppe De Bellis, direttore Sky TG24 Modera: Sarah Varetto Segue Premiazione vincitori Sky Up The EditInnamorarsi della lettura con TikTok con Magdalena Rosa, @Magsbook Modera: Matteo Cacciacon Valeria Locati, psicoterapeuta Loretta Grace, beauty influencer Lara Lago, giornalista e influencer Marilucy Saltarin, D&I expert Lidia Dice… member Modera: Lidia Carewcon Rosy Russo, fondatrice Parole O_Stili Le parole sono importanti! Il linguaggio, i luoghi comuni e il rispetto per gli altri Elena Loewenthal, direttore del circolo dei lettori di Torino Pierluca Mariti, comico, @piuttosto_che Vera Gheno, linguista, saggista e traduttrice Modera: Matteo Cacciacome si insegna l’inclusione ai bambini con Elisabetta Dami, scrittricedi Paola Gioia Kaze Formisano: “Sad” (musiche di Gaspard Murphy) Rappresento ergo sum? Francesca Vecchioni , fondatrice e presidente Diversity Sonia Rovai, Director Scripted Production Sky Italia Paola Gioia Kaze Formisano, attrice e cantantecon Nico Acampora, fondatore PizzAut Francesco Condoluci, giornalista e ideatore In&Aut festival Modera: Valentina Dolciotti, direttrice DivercityMagcon Rachele Somaschini, pilota, intervistata da Federica Masolininsieme i successi raddoppiano e i momenti difficili si dividono Arjola Dedaj e Emanuele Di Marino, atleti paralimpici Dialogo con Roberta Noècon Alessandra Locatelli , Ministro per le Disabilità Francesca Manili Pessina Executive Vice President HR, Organization & Facility Management Alessandro Ossola, presidente Bionic People Modera: Sarah Varetto Intervento di Andrea Duilio, amministratore Delegato Sky ItaliaParole e musica conMaggiori informazioni e il programma della due giorni sono disponibili sulla pagina: https://inclusiondays.sky.it tg24.sky.it L’evento sarà disponibile in diretta sul canale 501 di Sky e in streaming su skytg24.it. Collegamenti e aggiornamenti anche su Sky TG24 e su Sky Sport 24. RTL 102.5 – radio ufficiale dell’evento – seguirà la due giorni con interviste e approfondimenti.