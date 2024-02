Slovacchia, 19enne di estrema destra spara davanti a un bar Lgbt, due morti. La presidente: "L'odio uccide"

Il gesto rivendicato sui social

Presidente Caputova: "La politica dia l'esempio: stop all'omofobia"

Il giovane è stato identificato comee suo padre militerebbe per(patria, in lingua slovacca), partito politico extraparlamentare di estrema destra. L'arma impiegata apparterrebbe effettivamente a suo padre e sarebbe stata regolarmente detenuta. In una sorte didi oltre 60 pagine, scritto nei giorni precedenti la sparatoria, Juraj K. parla deiLa sua tesi era che l'unico modo per porre fine al loro dominio fosse quello di ucciderli e per questo. Non mancano, nel "manifesto", lodi esplicite a, autore della strage nella moschea nella città neozelandese di Christchurch in cui nel marzo del 2019 morirono 51 persone. Juraj K. trasmise integralmente il video dell'attacco e si sarebbe ispirato proprio a quell'episodio per commettere il duplice omicidio.Poche ore dopo l'attentato Juraj K.su Twitter e sul forum di discussione 4chan. È qui che ha risposto anche ai post di alcuni utenti, confermando la sua identità e. Un suo follower, infatti, poco prima gli aveva chiesto di ritrarsi in questo modo se fosse stato davvero lui a commettere il duplice omicidio al bar Teplaren. Intorno a mezzanotte, Juraj K. ha pubblicato due post sul suo account Twitter annunciando l'intenzione di suicidarsi., ha scritto. Per un po' ha continuato ad interagire con i suoi follower, poi tutte le comunicazioni con il giovane si sono interrotte.

"Ogni forma di estremismo è inaccettabile", ha detto il primo minsitro della Slovacchia, Eduard Heger, condannando duramente l'attacco. Nel frattempo, la presidente Caputova ha fatto appello ai politici slovacchi chiedendo di "interrompere la campagna d'odio che stanno portando avanti". L'apparente crimine d'odio rinnova l'appello a arrestare qualsiasi comportamento o linguaggio omofobico in Slovacchia, un paese prettamente conservatore, dove per esempio le unioni tra persone omosessuali sono ancora proibite.