Uno show per la solidarietà: i ragazzi dell’Aias impegnati nel Teatro delle emozioni

Massa Carrara, 30 dicembre 2024 – Giornata speciale all’Aias (associazione italiana assistenza spastici) provinciale: solidarietà e creatività per ragazzi, volontari e sostenitori. I giovani ospiti del diurno hanno presentato il primo spettacolo del ‘Teatro delle emozioni’, realizzato grazie al supporto di Edy Bernardi di Ricreando, e Alessandra Del Monte, tecnico della riabilitazione psichiatrica di Aias.

Attraverso esercizi basati sul lavoro corporeo, il respiro e l’espressione delle emozioni, hanno dato vita a una performance che ha emozionato i presenti. Un momento di grande valore con la donazione del gruppo Curva Nord ‘Lauro Perini’. Un’amicizia nata per onorare la memoria dell’amico Gianni, trasformata in un legame duraturo e prezioso.

A rendere più speciale l’evento è stata la partecipazione di alcuni alunni dell’Istituto Salvetti, che quest’anno ha preso parte al percorso Pcto (per le competenze trasversali) grazie al quale quattro studentesse hanno conosciuto da vicino Aias. Infine è stata allestita l’esposizione dei lavori in creta realizzati dai ragazzi di Ricreando, in collaborazione con Mariella ed Elena di TerreRare e il coordinamento di Elena Dazzi, assistente sociale Aias.