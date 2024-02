Spagna, la campagna per l'estate nella bufera. Le donne: "Foto prese senza permesso"

Ami Barwell, fotografa britannica che ha scattato una foto a Juliet dopo aver superato il cancro ha commentato così: "Penso che la persona che ha creato il poster sia passata nella la mia galleria e abbia preso spunto da qualche immagine, ma senza alcun chiarimento da parte dell'artista non posso dirlo con certezza". Sia la signora FitzPatrick che la Barwell hanno scoperto il cartellone solo dopo aver ricevuto messaggi sui social media sabato. Entrambe hanno dichiarato di aver contattato Arte Mapache per fare chiarezza sull'accaduto. Poco dopo l'artista si è prontamente scusato e ha aggiunto: "Data la controversia sui diritti di immagine nell'illustrazione, ho deciso che il modo migliore per risarcire i danni che possono essere derivati ​​dalle mie azioni è dividere il denaro che ho ricevuto per il lavoro e dare parti uguali alle persone nel poster. Spero di poter risolvere tutto questo il prima possibile, accetto i miei errori ed è per questo che ora sto cercando di riparare ai danni causati". In una dichiarazione all'inizio di questa settimana, l'Istituto spagnolo delle donne ha riaffermato l'idea che la campagna è stata una risposta alla "fobia grassa, all'odio e alla messa in discussione dei corpi non perfetti, in particolare quelli delle donne, qualcosa che si manifesta maggiormente durante l'estate".