Stati Uniti: due donne al fianco del Presidente nel suo primo discorso al Congresso. "Nessuno lo aveva mai fatto. Era ora"

Tutte le donne del presidente

Il discorso al Congresso

"Grazie a tutti.. Nessun Presidente ha mai pronunciato queste parole da questo podio. Nessun presidente lo aveva mai fatto.". Mercoledì,ha tenuto il suo primo discorso al Congresso, dopo i primi 100 giorni di insediamento. Un passaggio significativo e tradizionale, che però è stato molto diverso dagli anni passati. Per la prima volta due donne erano al fianco del presidente degli Stati Uniti, laNelle precedenti amministrazioni le persone che affiancavano il presidente erano. Dopo tutto, fino al 2021, gli Stati Uniti non avevano mai avuto un vicepresidente donna e Pelosi è l'unica donna a ricoprire il ruolo di speaker. ⁣Invece buona parte dello staff voluto da Biden è femminile: oltre a Harris nella squadra di governo ci sono anche(la prima nativa americana ad entrare nell’esecutivo) e, ex dirigente della Federal Reserve. Il presidente, che ha improntato la sua campagna elettorale sui valori dell', nel suo discorso al Congresso ha nuovamente cambiato il corso della storia americana. ⁣Questa giornata ha assunto un valore simbolico molto forte, perché ha fatto capire all'America e al mondo intero che ile che le donne al potere non sono un miraggio.In un contesto anomalo rispetto al solito, per ia causa delle restrizioni Covid-19, il presidente ha parlato di quanto fatto finora e dei suoiper il futuro del Paese. Per Biden è stata anche l’occasione di farealla Casa Bianca. Ha ripercorso le riforme introdotte in questi mesi, descrivendo il successo della, e ha annunciato un nuovo piano di welfare rivolto soprattutto alle famiglie, l’, da 1.800 miliardi di dollari. "L’America è pronta per il decollo. Stiamo lavorando di nuovo.. Scoprendo di nuovo. Di nuovo alla". In uno speech di 28 pagine Biden si è concesso un'unica citazione. Ha chiamato in causa, che portò il Paese fuori dalla Grande crisi e dalla Seconda Guerra mondiale: "Roosevelt diceva: in America ciascuno fa la sua parte. Questo vi chiedo di fare". Il leader degli Stati Uniti si è quindi rivolto all'opposizione: "Possiamo discutere, sono pronto ad ascoltare le vostre idee, ma sia chiaro:". Durante tutto il discorso la presenza di Harris e Pelosi ha ricordato la crescente importanza delle donne in due dei ruoli politici più potenti in America. "Per la prima volta nella storia americana, dietro al presidente ci saranno due donne: una donna vice presidente e una donna presidente della Camera - ha sottolineato Biden -fa per la prima volta uno di quei posti è stato occupato da una donna. Quindi ci è voluto molto tempo per arrivare a questo traguardo. Quattordici anni dopo,".⁣