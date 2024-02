Stop fondi all'Unrwa, l'allarme dell'Onu: "Catastrofico per Gaza"

Il dossier getta le basi su un lavoro dell’intelligence israeliana che - in apparenza - non lascia spazio a dubbi, ma nei confronti del quale il condizionale è d’obbligo. Associated Press, entrata in possesso degli incartamenti, fa sapere di non essere riuscita a verificare in maniera autonoma nomi e foto degli operatori accusati e il fatto che le accuse israeliane arrivino dopo decenni di scontri frontali con UNRWA è motivo quantomeno di riflessione.

Tra l’altro, è bene tenere conto del fatto che non è la prima volta che gli Stati Uniti bloccano i finanziamenti. Certo, le accuse adesso sono gravissime e l’UNRWA fa sapere che, questa volta, se i finanziamenti non riprenderanno, sarà impossibile continuare a operare.

L'operazione umanitaria a rischio

Mettiamola così: per colpa (presunta) di una manciata di persone su uno staff di 13.000 operatori, l’intera operazione umanitaria rischia di saltare e l’unico baluardo di umanità rimasto per i palestinesi potrebbe finire per spegnersi sotto il fuoco nemico. Non a caso, il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha reso noto il fatto che il capo dell’UNRWA Philippe Lazzarini non è il benvenuto in Israele.

Il Governo italiano ha sospeso finanziamenti @UNRWA dopo l’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi Alleati hanno recentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 27, 2024

L’agenzia, dal canto suo, ha aperto un’indagine interna e ha immediatamente interrotto la collaborazione con le persone accusate. Gesto, questo, che pare non abbia sortito alcun effetto. Tra le varie note a margine della questione, c’è il fatto che lo stop allo stanziamento di risorse dall’Italia sembra essere giunto dopo il 7 ottobre - quindi prima della diffusione del dossier - anche se è stato comunicato solo pochi giorni fa.

Una cosa è certa: a pagare il prezzo più alto saranno ancora una volta i civili palestinesi. Una mattanza senza fine al cospetto della quale un pezzo di mondo sta rispondendo con un pilatesco “lontano dagli occhi, lontano dal cuore” che non ci assolverà dal peccato di non aver fatto tutto il possibile per fermare la scia di sangue, morte e distruzione.

La sensazione che il “caso UNRWA” sia l’ennesima arma di distrazione di massa per autorizzare moralmente una ulteriore escalation fatta di privazioni ai danni dei palestinesi appare legittima. Ciò, al netto dell’urgenza di fare chiarezza su circostanze che, se dovessero rivelarsi vere, sarebbero gravissime e assai preoccupanti. C’è da augurarsi che il peggio non debba ancora arrivare.