Stupro di Palermo: la 19enne era stata aggredita anche un mese prima

Il precedente tentativo di violenza

Un mese prima di quel fatidico 7 luglio, la ragazza che ha denunciato l'episodio era stata aggredita da altre due persone, nella zona del teatro Politeama, in pieno centro città.

La denuncia della 19enne

Trasferita in una comunità protetta

è stato disposto il trasferimento in una comunità protetta, fuori dalla città.

Lavittima dello stupro del branco alIn quell'occasione era però, sarebbe riuscita a sfuggire a questi uomini, mettendoli in fuga utilizzando unoDato che la violenza già accertata, chiusa con sette arresti (tutti gli indagati sono in carcere, compreso il minorenne all'epoca dei fatti ), risale alla notte tra il 6 e il 7 luglio, la precedente aggressione è stata collocata agliA parlarne era stata la stessa vittima, interrogata dai Carabinieri il 14 luglio scorso: dopo avere illustrato agli investigatori cosa era accaduto nel cantiere abbandonato del Foro Italico, aveva riferito, messo a segno da due persone, una sui quarant'anni, l'altra sui venti. Dopo avere compreso le intenzioni dei due, la giovane avrebbe usato lo spray di difesa che le aveva dato il fidanzato, evitando la violenza. Sul tentativo di stupro sono quindi in corso altre indagini.Intanto la giovane donna che nella notte tra 6 e 7 luglio è stata stuprata dal gruppo di sette ragazzi in un cantiere abbandonato al Foro Italico, zona costiera di Palermo,Qua le verrà anche offerta la possibilità di lavorare e, magari, didi vita oltre al dolore, oltre alle cicatrici di quella violenza che sappiamo rimarranno indelebili sulla sua pelle. Anche perché la 19enne sta vivendo in una situazione estremamente delicata, sia a seguito delle denunce che hanno portato all'arresto degli indagati, sia per le minacce ricevute da questi perché non andasse alle forze dell'ordine.Ma anche dopo, una volta che la storia era emersa in tutto il suo orrore agli occhi della società italiana, era stata colpita dalla cosiddetta, ovvero era diventata il capro espiatorio di chi, vedendole postare sui social foto e messaggi, l'aveva criticata incolpata di essersi. Pochi giorni fa, nell'ennesimo sfogo sul suo profilo, la ragazza aveva espresso tutte le sue preoccupazioni. il suo stato d'animo segnato dalle accuse ricevute, in un drammatico messaggio : "Sono stanca, mi state portando alla morte", aveva scritto. Quindi, al commento di un utente che la accusava di essere stata consenziente, la 19enne replicava: "Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così". E, in un finale di messaggio inquietante, annunciava: "porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore".