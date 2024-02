Svolta contro l'omotransfobia: Monterone, unico comune italiano con la lista LGBT+ sanziona chi discrimina

Monterone, il paese più piccolo d'Italia che vieta le discriminazioni LGBT+

"Adesso c'è una conseguenza concreta per chi insulta e discrimina": l'esultanza del portavoce del partito Gay LGBT+

Mentre il ddl Zan dorme in, dai Comuni arrivano i primi gesti concreti contro l' omotransfobia Otto comuni hanno approvato la delibera delche per la prima voltachi fa, in provincia di Lecco, è stata approvata una delibera contro la “”. Chiunque, anche suipropaganda idee o compiein base a sesso e orientamento sessuale, ma anche per questioni etniche e religiose, verrà multato con. I soldi raccolti serviranno per costituire un fondo contro l'omotransfobia. "Finora sono state sempre approvate mozioni, che hanno un valore simbolico. Importanti sì, ma senza conseguenze concrete. Adesso, dice, invece c'è una sanzione. Rispetto alla legge Mancino, che è del 1993, si sono fatti passi in avanti perché la delibera prende in considerazione le manifestazioni discriminatorie che avvengono online . Pensiamo agli insulti subiti quando una coppia omosessuale pubblica una foto Facebook. Ecco un'azione del genere potrà essere perseguita." La delibera è stata approvata dal, dal suo vice Mario Formenti e dall'assessoreche alle elezioni amministrative di ottobre era il: nonostante sia stato sconfitto per 12 voti a 9 in seguito ad un accorpamento tra consiglieri di maggioranza e di opposizione è entrato poi lo stesso. “Dove non arriva lo Stato, col Parlamento che ha bocciato la legge Zan, arriviamo noi”, spiega Andrea Grassi, che, come tutti gli amministratori locali di Morterone non abita nel minuscolo borgo abbarbicato a mille metri di quota alle pendici del Resegone, montagna simbolo di Lecco e dei Promessi sposi. La delibera è stata inoltrata a maggio ae aed è stata già approvata anche a Cancellara in provincia di Potenza, Madonna del Sasso nel Verbano Cusio Ossola, Ferla a Siracusa, Castiglione Cosentino, San Nicolò d'Arciano a Oristano, Castelnuovo Cilento a Salerno e Oriolo in provincia di Cosenza., perché non si tratta di un'azione solo simbolica.per chi insulta e discrimina", dice. Un netto passo avanti che, oltretutto, prende in considerazione anche leIl tutto mentre la politica latita lasciando il Ddl Zan chiuso nei cassetti del Senato. "Il 28 giugno sono 53 anni dai moti di Stonewall che hanno dato vita alle manifestazioni dei, sottolinea, e proprio in questa giornata vogliamo ringraziare le prime amministrazioni che hanno approvato la nostra proposta. Speriamo che adesso facciano da traino per. In particolare invitiamo tutti i neo sindaci ad approvarla. Anche Tommasi di Verona, se vuole dare un segno di discontinuità con la precedente Giunta e con la Regione Veneto." Città come Bari e Ravenna hanno detto chiaramente ai promotori di giudicarla "non applicabile". "Una decisione - commenta Marrazzo -. Noi siamo e restiamo disponibili a fornire un parere legale per dimostrarne l'applicabilità".