Tajani: “Nessy Guerra e la figlia stanno bene. L’ambasciata lavora a una soluzione”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani rassicura sulle condizioni di Nessy Guerra, la giovane di Imperia bloccata in Egitto in seguito alle accuse di adulterio che le ha mosso il marito, dopo che lo stesso – stando al racconto della donna – era stato violento con lei in più occasioni.

“Al momento la signora Guerra si trova in Egitto con la bambina. Entrambe sono in buone condizioni di salute. La connazionale non è più infatti in stato di detenzione. Era stata arrestata il 12 aprile a seguito della denuncia di adulterio presentata dal marito. Ma è stata rilasciata due giorni dopo, anche grazie all'immediato intervento della nostra ambasciata – spiega il ministro durante il question time al Senato – La bambina, essendo anche cittadina egiziana, non può lasciare il Paese senza il consenso di entrambi i genitori. Su questo l'ambasciata sta intraprendendo ogni possibile iniziativa per giungere a una soluzione condivisa. Sul piano legale, la connazionale ha nominato un avvocato e ha promosso un giudizio in loco per ottenere l'affido della bambina”.

"Lo scorso 26 giugno il Tribunale della famiglia egiziano ha emesso la sentenza di primo grado e ha deciso di non concedere l'affidamento alla madre – prosegue Tajani – In vista del giudizio d'appello, l'avvocato ha chiesto di acquisire e legalizzare il casellario giudiziario del marito della signora Guerra”. L’uomo, infatti, risulta condannato in Italia per maltrattamenti e stalking nei confronti della ex. “Abbiamo prontamente sensibilizzato il Consolato Generale egiziano a Milano - ha proseguito il ministro - e la documentazione legalizzata è ora disponibile. L'ambasciata ne ha dato pronta comunicazione al legale italiano della signora Guerra, ai fini della trasmissione alle competenti autorità egiziane”.