Telefono azzurro, 17.130 denunce di bimbi scomparsi nel 2022

Bimbi ucraini deportati in Russia

Il numero di telefono per l'Europa: 116000

“Vite sospese o spezzate per sempre"

Telefono Azzurro: dati allarmante sulle scomparse di bambini. Ogni anno, in Europa, spariscono circa, uno ogni due minuti, e più delle volte, queste scomparse sono seguite da violenze e abusi . Nel 2022 sono state rilevatedi scomparsa di minori solo in Italia, di cui 14.410 hanno riguardato la fascia d'età 15-17 anni. Delle 17.130 denunce, una media di 47 al giorno, il(una media di 36 al giorno) e il 24,10% italiani (una media di 11 al giorno).Durante l'anno 2022, il 55% dei minori coinvolti è di sesso maschile e il 45% è di sesso femminile. Sono alcuni dei dati del dossier di Telefono Azzurro “I bambini Invisibili” presentato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dei bambini scomparsi. Il dato si inverte con riferimento ai ritrovamenti, con una percentuale del, rispetto a quella del 29,81% per i minori stranieri. Dal confronto delle denunce di scomparsa di minori del 2022 con quelle del 2021, si evidenzia un incremento del 47,86% per i minori stranieri e del 24,18% per i minori italiani.Le nazionalità di minori stranieri con il numero più alto di denunce di scomparsa registrato risultano essere quellae quella tunisina, che insieme rappresentano il 43,61% di tutti i casi di scomparsa di minori stranieri, di cui la gran parte sono di sesso maschile (91,33%). Considerato il conflitto tuttora in essere, il Governo ha svolto un continuo monitoraggio sulle denunce di scomparsa di soggetti provenienti dall'Ucraina . Nell'anno 2022 sono state 70, pari allodi minori scomparsi, con un incremento di 52 denunce rispetto al precedente 2021 (nel 2021 le 18 denunce di scomparse di minori ucraini erano pari allo 0,20% di tutte le denunce di minori scomparsi).“Le nuove tecnologie possono permetterci di fare di più per trovare i minori scomparsi insieme a un efficace coordinamento” dichiara il presidente del Telefono Azzurro . “Non basta solo il numero di telefono, il 116000, il numero unico attivo in tutta Europa dal 25 maggio 2009 che funziona h24. Dobbiamo fare in modo che la nostra rete italiana possa interagire con le reti internazionali” aggiunge il presidente. “L', per esempio, è uno strumento deliberato ma mai attuato che è fondamentale nel caso della scomparsa di un bambino" dice il presidente."Ricordo che tra le vittime della tratta di esseri umani uno su tre è un bambino e hanno una probabilità due volte maggiore di subire violenza rispetto a un adulto” conclude Caffo.“Dietro questi freddi numeri, non dimentichiamolo, ci sono bambini, bambine, fratelli, sorelle, compagni di scuola dei nostri figli: vite sospese o spezzate per sempre”. Così Stefania Ascari , deputata del Movimento 5 Stelle e membro della. “Così come distrutte sono le vite delle famiglie perché untravolge e sconvolge tutti. È un dolore lacerante per un familiare” prosegue.E aggiunge: “E’ importante adottare le giuste politiche per favorire le ricerche, facendo leva anche sulle, e per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni ed enti locali. Ma bisogna anche supportare le famiglie e non lasciarle affogare nella disperazione”. La deputata, ricorda poi di aver depositato una proposta di legge sul tema. “Ho depositato una proposta di legge per consentire ai parenti delle persone scomparse di usufruire diper le ore in cui devono motivatamente assentarsi. È evidente che chi sta vivendo una simile situazione non sia nelle condizioni di poter lavorare. Questa legge sarebbe già un piccolo primo passo per far sentire loro un po' meno soli. Dobbiamo intervenire con azioni concrete e mirate. È un dramma che non possiamo permetterci di ignorare”.“Quelli relativi ai bambini scomparsi sono numeri da brivido che non possono lasciare indifferenti” tuona la senatrice di fratelli d'Italia, commentando i dati di Telefono Azzurro . Secondo l’onorevole “è necessario intavolare una seria discussione per individuare le azioni e le misure da attuare per far fronte a questo drammatico fenomeno”.“Al netto degli allontanamenti volontari, che nella maggior parte dei casi si risolvono in tempi brevi con il ritrovamento dei minori da parte delle forze dell’ordine, ma sui quali è comunque necessario indagare adeguatamente per comprendere le motivazioni alla base di queste fughe, bisogna accendere un faro sui casi più gravi, ovvero quelli legati per lo più allache vede centinaia di migliaia di bambini sparire nel nulla” sostiene la senatrice.