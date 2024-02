Tiziano Ferro divorzia da Victor Allen: "Separazione dolorosa, ora penso ai miei figli"

Tiziano Ferro: "È iniziata una dolorosa separazione"

L'amore è eterno finché dura, recita il titolo di un film di Carlo Verdone del lontano 2004. E mai affermazione fu più veritiera!Soprattutto quando a dirsi addio sono coppie che, viste dell'occhio sempre attento del pubblico profano, dei fan, sembravano inseparabili, la notizia suscita subito un enorme clamore. È successo ad Angelina Jolie e Brad Pitt, è accaduto, più recentemente e più vicino a noi, a Ilary Blasi e Francesco Totti. E ora arriva anche l'ennesimo addio di una coppia che, agli occhi soprattutto della comunità Lgbtqia+ appariva quasi come un modello."Da qualche tempo è cominciata. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio". È dal suo profilo Instagram che il cantante di Latina, ormai da anni trasferitosi a Los Angeles dove ha costruito la sua famiglia, annuncia la fine dell'amore con il compagno, 58 anni, sposato a luglio del 2019. La coppia ha anche due bambini, un maschio e una femmina, Andres e Margherita , arrivati nelle loro vite a febbraio dello scorso anno. Il 43enne parla direttamente alla sua community (che conta 2,4 milioni di followers), dicendo loro che "Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido"., in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo, in cui confessa questo importante avvenimento nella sua vita privata, di solito tenuta molto riservata.È lo stesso Ferro a definire quello che sta attraversando "un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me". L'impegno di padre che lo costringe, non senza rammarico, a restare a Los Angeles con loro, perché "in questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto acon voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita". "Voi lo sapete: ho portato avanti", prosegue il cantante riferendosi così al problema di salute di cui aveva parlato qualche mese fa, rivelando di avere un nodulo alla gola. Ma questo non lo ha fermato: "Non avrei mai cancellato quei concerti, non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo sei anni, di cantare e ballare insieme". "Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di". Serenità che lui e il marito (agente di consulenza) hanno sempre cercato di tutelare applicando la massima riservatezza su tutto ciò che riguardava i figli."Chiedo immensamente scusa ma. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita… della nostra vita. Ci vediamo comunque, anche nella distanza", conclude.Immediata la reazione della community, degli amici e dei fan del cantante 43enne, che sotto il suo post hanno voluto dimostrare vicinanza e affetto in questo momento difficile. Dai, Christian De Florio e Carlo Tumino, anche loro coppia omossessuale e padri di due bambini, all'avvocata e attivista Cathy La Torre, e i colleghi cantanti Annalisa a JAx, i Pinguini Tattici Nucleari, Giorgia, Levante... E soprattutto migliaia e migliaia di persone (sono giàal post nel momento in cui stiamo scrivendo) che hanno voluto lasciare anche un semplice cuore, per dimostrare la solidarietà all'uomo, prima che all'artista, che ha voluto affrontare pubblicamente il discorso sul suo divorzio, dimostrando umanità ed empatia, ma anche bisogno di sostegno da parte del suo pubblico sempre molto partecipe a tutto ciò che riguarda il loro idolo.