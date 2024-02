Torino, baciò una collega alla macchinetta del caffè. Per il tribunale il fatto non costituisce reato

La versione di lei: "Baciata contro la mia volontà"

La versione di lui: "Il bacio era consenziente"

La decisione del tribunale: "Il fatto non costituisce reato"

Undavanti allain una pausa dal lavoro. Per l'accusa - da parte di una donna di 36 anni - quel gesto fu, e quell'uomo, di una decina di anni più grande, doveva essere condannato a un anno di carcere, ma alla fine per il giudice "" e l'uomo è statocon formula piena.La vicenda risale al. Siamo a. La donna, all'epoca 30enne, lavorava come dipendente in una ditta di pulizie e l'uomo come tecnico di una impresa edile. Un giorno d'estate a luglio, i due vanno a prendere un caffè alle macchinette in una pausa dal lavoro. Secondo la versione della donna, a un tratto l'uomo l'avrebbe, voltata di scatto e baciata contro la sua volontà. La donna riferì quanto accaduto a colleghe e responsabili, sostenuta anche dalla testimonianza di un'altra collega che l'aveva vistaseduta vicino alla macchinetta del caffè. Un mese dopo la donna ha presentato lacontro l'uomo, denunciando l'accaduto.Completamente diversa, invece, la ricostruzione dell'evento da parte dell'. L'uomo, infatti, non negava l'episodio della macchinetta, ma sosteneva chee che dunque non l'aveva afferrata contro la sua volontà. E infatti ai giudici il tecnico ha raccontato: "Ci incontravamo sempre davanti alla macchinetta, per non più di due o tre minuti al giorno. La reputavo una persona di piacevole conversazione - precisa l'uomo -. Fra noi infatti si creò un po' alla volta un minimo di confidenza. Quel giorno feci una stupida battuta di spirito e lei, subito, si sporse verso di me. Così ci baciammo". Secondo il tecnico, dunque, fu proprio la donna a prendere l'iniziativa, a sporgersi verso di lui e ad avvicinarsi per un bacio. Prosegue il discorso dell'imputato: "Lei ripeteva 'dobbiamo parlare', così ci incontrammo nel piazzale: forse fui un po'con lei, ma io mi ero già pentito perché eroe perché cose così, sul posto di lavoro, non si dovrebbero fare. E il suo atteggiamento cambiò".La donna ha dunque accusato l'uomo died era stata chiesta dalla procura una condanna fino a un anno di carcere per quel bacio rubato davanti alla macchinetta del caffè. Tuttavia, il tribunale di Torino ha rigettato la richiesta dell'accusa, stabilendo che "". L'avvocato difensore dell'imputato, Franco Papotti, che aveva chiesto l'assoluzione, ha affermato in conclusione della vicenda che "leggerà le motivazioni della sentenza".