Torino, la storia del papà eroe che ripara da solo lo scivolo rotto dopo la caduta del figlio

La situazione di degrado del parco

'Un gran bel gesto di civiltà': l'omaggio sui social al papà eroe

Ha dell'quello che è accaduto nell'dove un bambino è caduto da uno dei. Invece di presentare, ilinsieme allo zio, armato di avvitatore e viti, lo ha aggiustato per evitare che altri bimbi si facessero male nei giorni seguenti. Il parco è da tempo al, per il loro stato di, panchine usurate e cestini dell’immondizia senza fondo. Il parco giochi adiacente ai giardinioggi si presenta così ai piccoli frequentatori e ai loro genitori. Da un anno è stato, alcune recinzioni sono state rimosse perché pericolanti e laè ormai. Proprio su uno di questi giochi,a cui mancava un asse di legno, si è fatto male un bambino che frequenta il parco abitualmente in compagnia dei genitori. Il piccolo ha messo il piede proprio sull'asse mancante ed è rovinato a terra, ferendosi la schiena e riportando diversi lividi, oltre a 'Un gran bel gesto di civiltà' così commentato gli utenti di Facebook dove aver visto la storia del papà eroe che aggiusta lo scivolo rotto. Ichiedono invece un intervento delperché - dicono - il, frequentato da bambini e ragazzini - è in. Alcuni residenti hanno avviato unaper chiedere di istallareper sorvegliare il giardino, teatro di bivacchi e spacciatori: alla raccolta firme ha aderito un. I due Consiglieri(Torino Bellissima) nei mesi scorsi si erano già rivolti agli Amministratori della Circoscrizione per chiedere di intervenire:ripristinando la recinzione dell’area giochi; ma anche provvedendo alla manutenzione e al ripristino dei giochi e dell’arredo urbano, comprese le panchine e i cestini dell’immondiziaL'accaduto di questi giorni riporta l'attenzione sul problema dell'area giochi, evidentemente pericolosa e di sera ancora luogo di spaccio e degrado.Abbiamo saputo purtroppo dell'accaduto e abbiamo già informati i tecnici del Verde centrale in quanto quel giardino non è in capo alla Circoscrizioneonferma la coordinatrice