Torino, Mirko "Ha smesso di soffrire, ora è libero di giocare"

Mirko, il bambino di 7 anni malato terminale

L'ultimo desiderio esaudito

La malattia e il lungo ricovero

"Mirko ha cessato di soffrire e ora è finalmentee senza sofferenza". A sette anni dovrebbe essere la normalità, giocare. E non vivere per settimane in un letto d'ospedale, costretto da una malattia che lo ha portato alla morte. Questo no, non è giusto.. E nelle parole del suo papà c'è tutta la disperazione di un genitore che ha assistito impotente allo spegnersi della vita in lui. Ma anche la speranza che quella morte tanto ingiusta abbia posto fine alle sue terribili sofferenze.Ad annunciare la triste notizia è stato il papà Alessio. "Mirko si è spento alle 22.46. Ha lottato e sorriso fino all'ultimo respiro - ha scritto sui social -. Chequesto ultimo anno. Vola angelo di papà". Il bambino è morto giovedì 23 giugno all'ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di 7 anni,, che poco tempo fa aveva commosso con l'ultimo suo desiderio: quello di vedere i suoi supereroi. "Ha lottato oltre un anno, andando oltre a molte prospettive e non perdendo mai il sorriso", ha aggiunto il padre ricordando "questo anno difficile ma che ha insegnato a molte persone cosa vuol dire, apprezzare le piccole cose e tutto ciò lo ha fatto un supereroe di soli 7 anni,".Alla richiesta del piccolo di incontrare i suoi idoli dei fumetti, lo scorso 2 giugno avevano, volontari di unae singoli cittadini e tantissimi bambini, che si erano dati appuntamento sotto le finestre dell'ospedale pediatrico per fargli una sorpresa. Spiderman, Super Mario, Iron Man e tanti altrisi erano presentati davanti alla struttura dove era ricoverato, per esaudire un ultimo desiderio così puro che aveva emozionato tutta l'Italia. All'iniziativa 'Super M', aveva partecipato la ditta Vertical, che aveva messo a disposizionesette suoi operatori specializzati in edilizia acrobatica, che erano calati con delle funi fino alla sua finestra, per salutare il piccolo paziente, portando doni (a lui e agli altri bambini del reparto) e l'affetto della piazza.I genitori avevano richiesto l'aiuto dei medici perché il figlio presentava evidenti problemi respiratori, e inizialmente i medici pensavano si trattasse di Covid. Poi però era arrivata la terribile diagnosi: un tumore aggressivo aveva colpito i suoi polmoni, il Sarcoma di Ewing . Una battaglia, quella del bambino e della sua famiglia, che era diventata la lotta di tanti . Il bimbo era ricoverato da un anno. "Ci voleva unma il miracolo è stato quello di potergli" ha spiegato papà Alessio. "L'unico sollievo - conclude - è che ora sappiamo che è di nuovo libero di giocare e fare il bambino come deve essere".Il genitore ha voluto ringraziare i medici, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari, "che lo hanno accompagnato nelle ultime ore". "Abbiamo provato in ogni modo a curarlo, purtroppo- ha spiegato Franca Fagioli, direttrice del reparto di Oncologia Pediatrica del Regina Margherita - nelle ultime ore non ha sofferto. In noi rimarranno impresse le immagini di quel giorno di festa e della felicità negli occhi di Mirko". "Abbiamo cercato di accompagnare lui e la famiglia in questo doloroso percorso aiutati da molti generosi e sensibili cittadini - ha aggiunto Fagioli - speriamo che la ricerca ci permetta die adolescenti".