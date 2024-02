Torna a camminare per prendere il diploma dopo essere rimasto paralizzato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sheltering Arms Institute (@sheltering_arms_institute)

Camminare per prendere il diploma: "Un sogno"

La forza di volontà di Khalil Watson

Un esempio di forza e volontà

Anni dopo essere rimasto paralizzato torna a camminare per prendere il diploma., 25 anni, è il protagonista di questa storia a lieto fine. Nel maggio 2016, Khalil Watson, un giovane di colore della Virginia, eradal collo in giù dopo essere stato colpito da vari colpi di arma da fuoco in un tentativo di rapina. Nell'incidente, infatti, riportò una lesione al midollo spinale L’incidente avveniva poche settimane prima dellae il giovane, che era all’ultimo anno, rimase in ospedale per settimane. Watson riuscì comunque aalla Highland Springs High School, senza però prendere parte agli eventi di fine scuola come il ballo di fine anno e la cerimonia dei diplomi, due appuntamenti molto sentiti dagli adolescenti americani.Adesso, a distanza di sette anni, Watson ha preso parte alladi laurea sfilando sul palco come gli altri studenti, tra gli applausi del pubblico. Questo grazie all’aiuto di tanta fisioterapia e a un esoscheletro robotico.Il 15 maggio scorso, il 25enne ha conseguito una laurea in lavoro pre-sociale presso ildi Richmond. E per ritirare il diploma si è alzato dalla sua sedia a rotelle e ha attraversato il palco. “È statopoter sperimentare la laurea di persona poiché non sono stato in grado di farlo al liceo” le parole di Watson alla Cnn. “In un certo senso” ha detto il giovane, aggiungendo: “Leggere tutti i commenti delle persone che sotto il post (sui social media, ndr) commentavano me che stavo camminando sul palco mi ha fatto capire che era la realtà", ha detto.Khalil Watson è stato colpito al collo mentreil 26 maggio 2016, circa due settimane prima della cerimonia del diploma di scuola superiore. Watson è rimasto in ospedale per circadopo la sparatoria. Durante quel periodo ha incontrato diversi assistenti sociali che lo hanno incoraggiato a continuare la. “, le cose possono iniziare a diventare scomode. Essere in grado di stare in piedi, essere in grado di ottenere qualsiasi tipo di movimento delle gambe, sia che qualcuno ti allunghi le gambe o che cammini, è fantastico” ha detto Watson.Nel periodo in cui è stato ricoverato, il ragazzo non ha mai perso la speranza. “Ero di nuovo un bambino: ho dovuto imparare a respirare da solo, mangiare e parlare”, ha spiegato. “Se non fosse stato per tutti i, non sarei dove sono oggi. Sono sempre stato forte mentalmente e ho sempre saputo che volevo continuare ad andare a scuola”. E per questo ha superato tutte le barriere. Ha raccontato, infatti, di averper circa un'ora per andare a lezione poiché la sua famiglia non dispone di un veicolo accessibile.“Mi restavano due opzioni: tornare a casa e saltare la lezione o andare a scuola nel miglior modo possibile. Quindi, ho fatto proprio questo” ha detto il ragazzo che vuole continuare la sua formazione, conseguendo una laurea e un master in assistenza sociale.A rimettere in piedi Khalil Watson sono stati anche i medici dello Sheltering Arms Institute , un ospedale dicon sede a Richmond. La struttura gli ha fornito l' esoscheletro robotico che ha usato per partecipare alla cerimonia. La prima volta che lo ha utilizzato risale a due anni fa. Gli esoscheletri sono dispositivi robotici indossabili che eseguono movimenti come camminare per le persone con un infortunio o una malattia che non hanno movimento volontario.“Inizialmente, abbiamo lavorato affinché fosse in grado di tollerare di stare seduto e di mantenere” ha spiegato la responsabile dei servizi di terapia. Il ragazzo si è impegnato molto per diventare più forte e ora può trasferirsi dalla sedia da solo, mangiare e bere e spingere una sedia a rotelle manuale” ha detto ancora Smith. Watson spera che la sua esperienza aiuti a dimostrare che si può raggiungere qualsiasi obiettivo.“Khalil èper altre persone con disabilità fisiche: a coloro che potrebbero attraversare un periodo difficile, il giovane ricorda che con la tecnologia di oggi e un buon atteggiamento, tutto è possibile” ha detto, responsabile marketing dell'istituto.