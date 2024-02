Troppi stupri in India, il governo lancia i corsi di autodifesa per le ragazze

I corsi di autodifesa e le altre iniziative dedicate alle donne in India

La 79enne che insegna arti marziali alle ragazze: "La fiducia in se stessi è la prima arma di difesa"

Pochi anni fa in India la polizia ha diffuso un report agghiacciante:avvenivano. Una statistica confermata poi anche dal Report annuale sui crimini del Ministero degli Interni di Nuova Delhi, dal quale è emerso che. Data la drammatica situazione e in vista della, il governo indiano ha deciso di prendere provvedimenti: lancerà infatti deirivolti a tutte leAd annunciare il programma per insegnare alle ragazze a proteggersi è stata la ministra alla condizione femminile e dell'infanziadurante la presentazione delle iniziative di Nuova Delhi in occasione dellae della festa dell'8 marzo.saranno in particolare offerti a tutte le adolescenti delle case delle famiglie del governo, alle ospiti degli Swadhar Grehs (ovvero i rifugi per le donne in difficoltà), alle operatrici dei centri anti-violenza e alle vittime di aggressioni sessuali. Nel presentare i corsi la ministra Smriti Irani ha dichiarato che "il programma intende offrire aun pragmatico strumento di difesa, e mira ad aumentare l'autostima nelle donne di tutte le età che seguiranno i corsi", ha spiegato la ministra alla condizione femminile e dell'infanzia. I corsi di autodifesa si aggiungeranno a varie altre iniziative del governo, che mirano tutte a garantire alle indiane la sicurezza e la difesa dalle aggressioni sessuali, ancora frequentissime in India; tra le iniziative presentate dalla ministra, sono state attivate dellededicate alle donne eper le vittime di aggressioni sessuali.Ma a dire basta allein India non ci ha pensato solo il governo. Sono tante le scuole di formazione e di autodifesa organizzate da privati cittadini. Alcuni mesi fa aveva fatto clamore la storia di Meenakshi Amma , una signora indiana di 79 anni che organizzaper giovani ragazze. Alle sue studentesse e ai suoi studenti, la 79enne insegna il, un mix di danza, yoga e scontri corpo a corpo ritenuto. La scuola Kadathanad Kalari Sangham, che ora Meenakshi Amma gestisce, venne fondata nel 1949 dal defunto marito. "Ho iniziato Kalari - ha raccontato la 79enne - quando avevo 7 anni. Sto ancora oggi praticando, imparando e insegnando. Ma sono davvero felice di essere in grado di praticare la Kalari alla mia età. Spero di poter continuare a lungo", ha auspicato Meenakshi Amma. "Le persone mi chiedono in continuazione come faccia ad essere così forte e in salute alla mia età - ha aggiunto sorridendo la 79enne - Credo che se ho ancora così tanto potere, energia, forza interiore e resistenza è perché pratico". La scuola della signora Meenakshi Amma è stata ed è ancora un punto di riferimento per studenti e studentesse di ogni classe sociale. "Ai miei studenti dico che. A quel punto ogni oggetto può diventare un'arma", ha spiegato un'insegnante che affianca la 79enne nella scuola. I casi di stupri e di abusi nei confronti delle donne è ancora elevatissimo in India. E Meenakshi Amma lo sa: "Le cronache sono piene di violenze sulle donne,", ha dichiarato la 79enne. Il suo appello evidentemente è stato ascoltato. Il governo indiano ha avviato i corsi di autodifesa per le ragazze. Non servirà sicuramente ad azzerare i casi di violenze sessuali in India, ma sicuramente è un grande passo avanti.