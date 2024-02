Ucraina, la piccola rifugiata Arina festeggia il compleanno nel campo profughi in Romania: video

Come Arina, altri 400mila bambini ucraini sono diventati profughi

I palloncini c'erano, i regali pure, e anche tante persone a cantare "". Però la piccolanon si immaginava di festeggiare i suoicosì. Non poteva nemmeno lontanamente pensare che la guerra l'avrebbe costretta a diventare una rifugiata e che avrebbe trascorso il suoin unnella città di, in. Eppure è stato così. La piccola bambina ucraina ha festeggiato i suoi 7 anni in una tendopoli, nel freddo gelido di una notte di marzo in Romania. A riportare la notizia, con ildei festeggiamenti, è stata la pagina Facebook dei vigili del fuoco rumeni.È giovedì 3 marzo. Arina esce dalla sua tenda allestita dai vigili del fuoco rumeni per accogliere i profughi ucraini. Fa molto freddo. A Siret ci sono tra i meno due e i meno quattro gradi. Arina indossa un giubbotto pesante e un cappellino di lana per proteggersi dal freddo. Fuori nevica, ma prima di potersene accorgere,. Tante persone, tanti vigili del fuoco e tanti volontari la stavano aspettando fuori dalla tenda. "Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Arina, tanti auguri a te", cantano tutti in coro. Una persona si avvicina alla bambina, le mette un cappellino di compleanno in testa. Arina sorride impietrita, non conosce tutte quelle persone, ma è felice perché tutti le stanno cantando "Tanti auguri". Finisce la canzoncina. Arina dice una parola: "", che in ucraino vuol dire "Grazie". Tutti applaudono. Un vigile del fuoco prende la bambina in braccio. Si avvicina una persona con una torta in mano e una candelina accesa sopra. Arina soffia, spegne la candelina. "Bravo!", gridano tutti in coro. Arina sorride, è felice. È il momento di. Una volontaria con un palloncino in mano si avvicina a Arina, portando una. "Oooh!", esclama la bambina, contenta di quell'insolito regalo. Un vigile del fuoco le sistema il cappellino di compleanno in testa. Arina sorride. Un altro volontario si avvicina e le porta undi un papero. "Дякую" (grazie), continua a ripetere Arina. Poi la bambina si ferma e guarda impietrita tutte quelle persone che la circondano. Sorride, tenendo tra le mani il cartone di pizza con sopra il peluche. Tutti ripartono a cantare in coro: "Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Arina, tanti auguri a te". "Дякую" (grazie), risponde lei. ""Дякую" (grazie)", ripete un'altra volta sorridendo.Come Arina, sono tanti i bambini ucraini costretti a rifugiarsi neimentre imperversa la guerra in Ucraina. Secondo le stime di Save The Children, almenosono stati costretti ad abbandonare l'Ucraina per cercare salvezza fuori dal proprio Paese. Il- riporta ancora Save The Children - sono minorenni. Romania, Polonia, Moldavia, Ungheria, Slovacchia e Lituania sono le principali destinazioni dei profughi. Secondo quanto riportato dalle Nazioni Unite,ha già attraversato i confini per lasciare l'Ucraina. Ma il dato è inevitabilmente destinato a crescere, visto che non include gliche ancora si trovano in Ucraina. In Romania sono tanti gli operatori e i volontari di Save The Children e di altre associazioni umanitarie che continuano ad aiutare i rifugiati che arrivano al confine con l'Ucraina e nei centri di accoglienza, con la distribuzione di generi di prima necessità e con altri servizi di supporto. Secondo l'Unhcr sonoarrivati al momento. Ma anche questo numero è costretto a salire. Secondo l'organizzazione umanitaria Onu per i rifugiati, oltresono attesi in Romania.