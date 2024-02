Ucraina, Mia e l'altro bambino nati in un rifugio antiaereo di Kiev. Una luce nell'ora più buia

Siamo al terzo giorno di guerra in Ucraina . Mentre le bombe e i missili russi continuano a colpire Kiev e le altre città del Paese, i civili che non possono combattere si rifugiano dove possono, nei nascondigli e nei. Qui, sottoterra, alcune mamme ucraine sono costrette a partorire i propri bambini. Come Mia, la bambina simbolo nata in un rifugio antibombe a Kiev, o come un altro, natoucraino, visto che laera stata distrutta dalle bombe.Mia è nata in un rifugio antiaereo di Kiev, mentre nella capitale imperversa la guerra. Le bombe colpiscono gli edifici, le truppe e i carri armati russi avanzano. I civili ucraini, quelli che possono combattere, imbracciano qualsiasi tipo di arma per resistere. Chi non può combattere si rifugia sotto terra, al sicuro dalle bombe e dai missili. La sera di venerdì 25 febbraio una giovane mamma, una donna di 23 anni, partorisce in un rifugio antiaereo. "Mia è nata in un ambiente logorante.dopo questo difficile parto", scrive la ex deputatache ha pubblicato la foto della bambina su Twitter. "uccide gli ucraini - scrive Hanna Hopko - Chiediamo a tutte le madri della Russia e della Bielorussia di protestare contro la guerra russa in Ucraina. Difendiamo la vita e l'umanità!". Ma Mia non è l'unica bambina a nascere nell'ora più buia dell'Ucraina. La stessa ex deputata Hanna Hopko ha pubblicato su Facebook la storia dinato sotto le bombe della guerra.Non si conosce il nome del bambino, ma si sa che venerdì 25 febbraio una donna va in un ospedale di Kiev perché sta per partorire. La sala parto dell'ospedale è però distrutta dalle bombe. Ma non c'è tempo, la donna deve dare alla luce il suo bambino. Tre ostetriche accompagnano la donna nel seminterrato dell'ospedale, lontano dai missili e dalla guerra. Viene improvvisato un letto di fortuna. Il parto difficile in quelle condizioni riesce. "", scrive la ex deputata che ha reso nota la storia. La madre è felice, sorride. Per un momento la guerra è solo un brutto ricordo. Nell'ora più buia dell'Ucraina era nato il suo piccolo bebé.