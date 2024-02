Un sistema frenante per la carrozzina vince il concorso Lépine 2023

"Dreeft": il sistema di frenata per rallentare la carrozzina

La giuria di 53 persone de

Il concorso Lépine

Premio per la barriera contro le inondazioni

Colin Gallois e Lancelot Durand hanno avuto un'idea semplice che però rivoluzionerà la vita delle persone con: un sistema di frenata che può essere adattato a qualsiasi carrozzina. Più comodo e meno faticoso per l'utente e allo stesso tempo sicuro. L'invenzione, che si chiama "", è stata premiata domenica 7 maggio alla fiera di Parigi nell'ambito del concorso Lépine 2023.Il co-fondatore e Ceo di Freewheelchair e dell'ingegnere Decathlon e Cto di Eppur, hanno ideato e realizzato una coppia di ruote per la sedia a rotelle con un. Questo consente all'utente di far rallentare la propria carrozzina senza attrito con il corrimano e con "unorispetto alle ruote tradizionali", spiegano Gallois e Durand. Il progetto dei due giovani è adattabile a qualsiasi carrozzina manuale e, sia per la sua semplicità che efficienza, si è distinto tra le proposte in gara per la 122esima edizione alla Fiera di Parigi.l concorso Lépine, che premia le migliori invenzioni presentate nel corso dell'anno, ha assegnato domenica 7 maggio il riconoscimento più prestigioso proprio a " Dreeft ". I due vincitori hanno ricevuto il premio del Presidente della Repubblica, sotto forma di un vaso di porcellana di Sèvres, azienda attiva dal XVIII secolo nei pressi della Capitale francese.Quest'anno, tra le circa 400 invenzioni presentate, la maggior parte presentava un, secondo Barbara Dorey, membro dell'organizzazione del concorso. Nel corso della sua lunga storia, il prestigioso premio, fondato nel 1901 dal prefetto di polizia Louis Lépine, ha premiato gli inventori della biro, del ferro da stiro a vapore e delle lenti a contatto.Il secondo riconoscimento più importante, quello del Primo Ministro, è stato assegnato a Olivier Guillou per "", un. Lo stesso Guillou che, per la cronaca, aveva appena acquistato uno stand up paddle (una sorta di tavola da surf su cui si rema stando in piedi) quando, qualche anno fa, il sud della Francia fu colpito da un'alluvione mortale. Una coincidenza fortuita che però ha fatto sorgere in lui l'idea di uno sbarramento che potesse contrastare proprio gli effetti delle inondazioni. L'uomo infatti ha immaginato che la resistenza di uno stand up paddle potesse costituire una barriera efficace contro le onde davanti alle porte d'ingresso, ai garage o alle porte-finestre delle case a rischio.Così ha creato un dispositivo leggero che può essere gonfiato in un minuto e che utilizza lo stesso materiale di una tavola da surf. Le autorità locali, i campeggi con case mobili e i privati possono ordinare questi dispositivi, che vengono realizzati su misura in base alle dimensioni delle aperture da proteggere. "Con questo fermo l’acqua in un canale", dichiara l’inventore. Il premio Universo connesso è stato assegnato a Philippe Gesset per il “”, un robot di assistenza personale intelligente con una serie di applicazioni mobili e oggetti di assistenza personale.