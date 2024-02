Una donna sveglia l'Europa. Roberta Metsola è a Kiev: è la prima leader Ue a visitare l'Ucraina

Dear Ukrainian friends, Soon we will help you rebuild your cities and towns. We will continue to take care of your families who have been forced to flee, until they can safely return.@r_stefanchuk #StandWithUkraine pic.twitter.com/JbqtFrro6S — Roberta Metsola (@EP_President) April 1, 2022

. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola , è. È la prima leader europea a visitare l'Ucraina da quando è iniziata la guerra con la Russia lo scorso 24 febbraio. Dopo più di un mese di conflitto alle porte dell'Europa, nessun rappresentante delle istituzioni di Bruxelles si era mai recato in territorio ucraino. Adesso è Roberta Metsola a farsi vera (e unica) portabandiera del sostegno europeo all'Ucraina. Niente annunci, niente dichiarazioni, niente commenti ufficiali. Solo un post sui social: "Sto andando a Kiev", ha scritto stamani Metsola. Poche chiacchiere.Dopo circa sei ore da quell'annuncio, la presidente del Parlamento europeo ha annunciato con un altro tweet di essere arrivata a Kiev "per dare un messaggio di speranza". Nel post pubblicato intorno alle 16:00 la presidente Metsola ha condiviso la foto del suo, il presidente della Verchovna Rada, il parlamento monocamerale dell'Ucraina. "La resistenza e il coraggio degli ucraini hanno ispirato il mondo. Sono a Kiev per dare un messaggio di speranza. Sono con voi. Grazie Ruslan Stefanchuk per l'invito", ha scritto Roberta Metsola su Twitter.Arrivata a Kiev, la presidente del Parlamento europeo ha parlato alla Verchovna Rada , il parlamento ucraino. "Cari amici ucraini - ha dichiarato Roberta Metsola -, presto. Continueremo a prenderci cura delle vostre famiglie che sono state costrette a fuggire, fino a quando non potranno ritornare in sicurezza". Nel discorso agli ucraini, la presidente Metsola ha sottolineato che l'Ue aiuterà l'Ucraina a ricostruire le città distrutte "quando questa illegale, non provocata e non necessaria guerra sarà finita. Abbiamo già provveduto all'assistenza finanziaria, militare e umanitaria. Questo continuerà - ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo - e aumenterà". In chiusura del suo discorso, la presidente Metsola ha salutato dicendo in ucraino: "". Tradotto: "".Non si sa adessola presidente del Parlamento europeo. Quali siano i suoi appuntamenti nella capitale, quali siano i dettagli della sua agenda. Secondo fonti del Parlamento europeo citate da Europa Press, non sono state rilasciate informazioni sulla partenza di Roberta Metsola "per motivi di sicurezza". La visita di Roberta Metsola a Kiev arriva in un momento tesissimo del conflitto, nel giorno in cui la capitale ucraina ha lanciato un raid a Belgorod, in Russia . È la prima volta che l'Ucraina colpisce il territorio russo da quando è iniziata l'invasione. E infatti Mosca ha già reagito, sottolineando - ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov - che l'attacco a Belgorod "peserà sui colloqui".è ancora instabile. Nonostante l'annuncio di Mosca di una riduzione delle attività militari nella regione della capitale , il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko ha annunciato - lo riferisce il Guardian - che ancora oggi ci sono "enormi" battaglie a nord e a est della capitale. Ieri, giovedì 31 marzo, il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Mykola Zhirnov, ha riferito - citato dalla Bbc - che "la giornata è trascorsa pacificamente" e che in città le imprese e i servizi hanno ripreso a operare normalmente. Prima di Roberta Metsola, solo tre altri leader stranieri (tutti uomini) si erano recati a Kiev. Era lo scorso 15 marzo quando i premier disi recarono nella capitale ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky . Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, quello ceco Petr Fiala e quello sloveno Janez Janša arrivarono a Kiev dopo un lungo viaggio in treno per portare la solidarietà dell'Europa. Nel corso della visita, il premier polacco sottolineò che l'Europa doveva concedere "rapidamente lo status di candidato dell'Ucraina", altrimenti "l'Europa deve capire che se perde l'Ucraina, non sarà più la stessa". Nell'incontro con il presidente Zelensky, il presidente del governo della Repubblica Ceca Petr Fiala affermò che "l'obiettivo principale" della visita a Kiev era quello di dire agli ucraini che "non sono soli". In risposta, il presidente Zelensky disse che: "La vostra visita a Kiev in questo momento difficile per l'Ucraina è un forte segnale di sostegno. Lo apprezziamo davvero perché non avete paura di nulla e avete paura per la nostra sorte. Ci fidiamo totalmente di questi Paesi - sottolineò Zelensky - e siamo al 100% sicuri che le nostre discussioni raggiungeranno gli obiettivi per il nostro Paese, la nostra sicurezza e il nostro futuro".