Usa, autista sviene. Un 13enne prende il volante e salva lo scuolabus

Il video del gesto eroico

Il piccolo eroe

Negli Usa un “” di 13 anni prende in mano il volante dello scuolabus dopo il malore dell’autista ed evita la strage. E’ una storia a lieto fine quella che arriva dagli Stati Uniti e più precisamente dalQui, nei giorni scorsi,, grazie ai riflessi pronti e al suo coraggio, ha preso in mano una situazione che poteva trasformarsi in tragedia. Il 13enne, quando ha visto che l’autista dello scuolabus era svenuto per un malore, è saltato fuori dal suo sedile - era in sesta fila - ha gettato lo zaino a terra ed è“Ha afferrato il volante ed è riuscito a fermare il veicolo in mezzo alla strada” ha dichiarato, direttore delle scuole pubbliche di un distretto del Michigan settentrionale, in una conferenza stampa. E ha aggiunto: "Le azioni dello studente che ha aiutato a fermare l'autobus oggi, e non potrei essere più orgoglioso dei suoi sforzi". L'autista dell'autobus , che stava riportando a casa circa 60 studenti del Carter College di Warren , a circa 20 miglia a nord di Detroit, “” al volante, ha detto Livernois. "La polizia e i vigili del fuoco di Warren, si sono presi cura dell'autista, e gli studenti sono stati caricati in sicurezza su un altro autobus per tornare a casa" spiega ancora Livernois.I filmati di sorveglianza - poi diffusi dalle autorità - mostrano l’autista che avvisava gli altri tramite la sua radio che stava, ma prima che potesse farlo, ha iniziato a tremare e poi è svenuto. Per diversi secondi, l’autobus è proseguito lentamente dritto fino a quandodi seconda media non si è precipitato in prima linea per prendere il controllo. Con la sua abilità e rapidità, il coraggioso alunnoe ha parcheggiato l’autobus in sicurezza. Il tutto tra ildegli altri ragazzini che urlavano spaventati. Reeves, mantenendo il controllo, ha più volte urlato ai suoi compagni di classe dii soccorsi. Il 911 è giunto sul posto dove l’autobus è rimasto fermo. Polizia e vigili del fuoco hanno risposto all'appello e si sono occupati delle operazioni di 'salvataggio'.e secondo quanto riporta la Cnn l'autista è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni stabili mentre gli altri alunni caricati su un secondo scuolabus e riaccompagnati a casa.Il 13enneè stato pubblicamente elogiato per il suodal consigliere comunale, che ha condiviso un messaggio su Facebook. “Questo giovane è entrato in azione quando il suo autista di scuolabus ha avuto, fermando l’autobus ed evitando quello che avrebbe potuto essere” scrive il politico. E aggiunge: “Siamoper le tue azioni eroiche!”. I genitori dello studente,, hanno dichiarato in conferenza stampa che il figlio è un “ piccolo eroe ”. In particolare, il padre Steve - molto commosso - ha ammesso: “Siamo molto,. Voglio dire, questo è travolgente per tutti noi". La mamma Ireta, invece, ha detto: “Dillon, è stato davveroquest'anno". "Ha fatto molta strada. Ci ha sorpreso con ottimi voti e con le sue performance a scuola con gli amici, con i coetanei. E fare qualcosa del genere” ha aggiunto la donna. Quando gli è stato chiesto come avesse imparato a, candidamente il ragazzino 13enne, che si siede sempre ai primi posti, ha risposto: "Guardo tutti i giorni cosa fa il conducente".