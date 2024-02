Veronica ora è Michele: il tribunale autorizza il cambio di sesso

La richiesta al tribunale di Terni

Il racconto di Michele

Il sogno è diventato realtà:. Due mesi fa l'annuncio: una 39enne (o meglio un 39enne, visto che si sente - e quindi per noi è - un maschio), originaria di Torre del Greco da 30 anni a Terni, sta completando la transizione di genere "female-male" e sceglie di raccontare la sua storia, mettendoci la faccia e il nome. È il primo, nel capoluogo umbro.Il Tribunale di Terni , in forma collegiale presieduto dal giudice Monica Velletti, ha infattipresentata dall'uomo (che già tutti conoscono col nome di elezione), autorizzandolo a "sottoporsi a trattamento medico chirurgico perda femminile a maschile" e disponendo "lain riferimento al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da Veronica a Michele)". La sentenza è dello scorso 20 dicembre, poco prima di Natale, e probabilmente Michele non poteva aspettarsi regalo più bello e gradito.L’istanza, invece, era stata presentata come detto un mese prima, a novembre 2023 dall’avvocato Alessandro Gentiletti, legale dell'uomo. Il pronunciamento dei giudici chiude un iter giudiziario avviato da tempo e regolato da una legge che risale agli anni ottanta. È stata l’Unità operativa complessa di psichiatria e psicologia dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli a certificare la disforia di genere di Veronica e in particolare, si legge ancora in sentenza, "una marcata incongruenza tra il genere esperito ed espresso (maschile) e il genere biologico (femminile) assegnato dalla nascita". "Tale documentazione unita all’altra depositata in atti proveniente dal medesimo Ateneo – osservano i giudici – è da considerare sufficiente ad attestare la presenza in capo al ricorrente di Disforia di genere (...) ilappare pertantoper consentire al soggetto una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all’, come accertato dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalla parte".Proprio a novembre scorso, in occasione della presentazione dell’istanza, Michele – rivelando tra le altre cose di essere pronto a–, intervistato da La Nazione aveva raccontato il suo passato."Ero una modella, dai 15 ai 22 anni, 1.73 d’altezza". Bellissima, a guardare le foto, lunghi capelli neri e un fisico da far girare la testa. Ma dentro quel corpo il caos. Che, piano piano, ha cercato di placare, riprendendo in mano il filo della sua esistenza quando ha deciso di ammettere di sentirsi un maschio. Da una vita. "Il percorso è iniziato tre anni fa. Ora ho raggiunto la felicità.. Non è una situazione facile: ho sempree ho avuto il coraggio di fare delle scelte. La mia famiglia è stata la mia ancora. Avevo 22 anni quando mi sono confidato con mia madre, che mi ha accettato e aiutato. Ho avuto relazioni solo con ragazze e mi sono sempre sentito. Se ce l’ho fatta io, possono farcela tutti".