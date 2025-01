Volontari per un sorriso. Sos dei clown in corsia: “Venite a donare felicità”

Firenze, 7 gennaio 2025 – “Ridere è il linguaggio dell’anima”. Lo scrisse Pablo Neruda, ma fa niente. L’adagio – che smuove l’anima e già non è poco di questi tempi balordi – campeggia sulla pagina di Vip (Viviamo in Positivo) Firenze, associazione federata di Vip Italia OdV nata in città nel lontano 2003 con l’obiettivo di portare anche qui il volontariato clown.

La mission è insieme semplice e difficilissima, tanto immediata quanto delicata perché strettamente connessa con il mondo dell’infanzia, per natura spoglio delle sovrastrutture sociali, e indirizzata ad assolvere un compito, quello di portare sorrisi sui volti e carezze all’anima, a chi attraversa momenti complessi. A Firenze i clown volontari sono circa ottanta e, per davvero, non hanno età visto che, come spiega la vicepresidente Chiaretta Biliotti, “vanno dai ventenni fino a persone di un’ottantina d’anni”. Tutti uniti per creare frammenti di felicità nei luoghi difficili, dall’ospedale di Torregalli al Don Gnocchi.

Il cuore continua a battere con forza ma ha bisogno di altro ’sangue’ per pompare ancora felicità. Per questo i clown fiorentini lanciano a un appello a nuovi aspiranti... clown. “Abbiamo bisogno di persone nuove, portano grande entusiasmo e aiutano anche noi a non adagiarci mai nel nostro impegno” ci spiegano. L’occasione per mettersi alla prova è imminente. Il primo step è un corso base, un’infarinatura di tre giorni il 31 gennaio, l’1 e il 2 febbraio. “Un primo fondamentale passaggio. – spiega ancora Biliotti – È un modo per aprirsi e rispolverare, e sottolineo questo verbo che non vuol dire ritrovare che implica un processo più lungo, il bambino dentro di noi. Quelle che sono le emozioni semplici, prive della corazza che ci mette addosso la società. È un po’ come spogliarsi. Non esiste politica, religione. Torniamo a essere un foglio bianco”.

Annualmente Vip Firenze OdV, si apprende dal sito, in collaborazione con Vip Italia OdV organizza un corso base di 20 ore per la formazione di nuovi Volontari Clown a cui segue il tirocinio di 80 ore che consente di acquisire le competenze essenziali. Il percorso di formazione dei volontari è continuo, con allenamenti settimanali tenuti dai trainer interni all’associazione affiancati da corsi e laboratori di più giorni condotti da professionisti esperti. Per informazioni: indirizzo mail [email protected]. Contatto cellulare clown Rospins 339-2409046.