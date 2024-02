"Vorrei costruirmi una nuova vita": vince 250mila euro al gratta e vinci, ma non può incassarli

"Vorrei comprarmi una casa"

Niente documenti, niente denaro

Inun uomo che hada 5 staa causa del suo status di migrante irregolare. Purtroppo infatti la lotteria prevede che oltre i 100mila euro le somme non possano essere ritirate in contanti, ma il, la cui identità rimane nascosta per ragioni di sicurezza,necessari per aprire un conto in banca e riscuotere il denaro.Il fortunato vincitore afferma che vorrebbe usare la somma perin Belgio, dov'è arrivato come spesso accade dopo un lunghissimo e faticoso viaggio , fatto di pericoli, incertezza e scarsi mezzi di sopravvivenza. Il 28enne ha infatti lasciato il suo Paese d'origine , l'Algeria, quattro mesi fa, raggiungendo, come raccontano i media belgi. Da qui. L'idea iniziale era quella di proseguire verso il Regno Unito, ma adesso l'uomo afferma che preferirebbe rimanere in questa nazione e spera di crearsi una famiglia. "Cercherò anche", ha detto a Het Laatste Nieuws. "Tuttavia, non ho intenzione di trovarla con i miei soldi, ma". Il problema più grande, per lui, è la mancanza di documenti d'identità validi e l'assenza di un posto permanente dove vivere, secondo l'emittente VRT. ". E forse una macchina" ha aggiunto parlando al giornale belga. Ma al momento non sembra esserci modo per reclamare il denaro. Poiché non può aprire un conto corrente in banca, la società di lotteria non effettuerà il pagamento, ha detto l'avvocato dell'uomo, Alexander Verstraete."Stiamo cercando quei documenti che possono provare la sua identità. Dovrà", ha detto Verstraete all'agenzia di stampa AFP. Intanto leper il ragazzo si moltiplicano: undell'uomo, in possesso di tutti i documenti corretti,per suo conto andando alla sede della lotteria a Bruxelles, operazione necessaria per qualsiasi premio superiore a 100.000 euro. Ma lui e altri due che lo accompagnavano sono statidalla polizia per una notte perché le autorità sospettavano che avessero rubato il gratta e vinci al fortunato. I tre sono stati rilasciati solo dopo che il vincitore ha spiegato la situazione alle forze dell'ordine. La scheda in questione è ora in custodia in un tribunale di Bruges, vicino al porto di Zeebrugge dove è stata acquistata. Il legale Verstraete dice chefinché non avrà ricevuto il premio in denaro. E tutti ci auguriamo che questo accada presto, perché possa davvero ricominciare a costruirsi la vita che sogna.