Black Friday, 1 consumatore su 2 acquista marchi impegnati in sostenibilità ambientale

La Gen Z è la più attenta nell'acquistare prodotti green

"Bello vedere che i giovani non barattano gli sconti con la preservazione ambientale"

Un Black Friday molto più. Il 24 novembre infatti sarà un venerdì nero ma all'insegna del verde. Questo è quello che ci dice la recente ricerca Unguess-Scalapay effettuata su un panel ditra Italia, Spagna e Francia. Dall'indagine emerge infatti come, in Europa come in Italia, consideri decisivo nel comportamento d'acquistonella scelta di cosa e dove acquistare durante il venerdì degli sconti.Se ci focalizziamo soltanto sul nostro Paese possiamo notare che ipresi in considerazione dalla ricerca, stima che gli italiani saranno più facilmente indirizzati verso marchi e prodotti che testimoniano un impegno verso la sostenibilità ambientale. Ed in particolare tra lesono i più giovani, la cosiddetta Gen Z (fino a 26 anni) i più propensi ad acquisti di prodotti che essi percepiscono 'impegnati nel green'. Infatti alla domanda: "", il 54% dei giovani sotto i 26 anni (Gen Z) ha risposto "" seguiti dai Boomers (età oltre 59 anni) con il 43%, seguiti da Gen X (43-58 anni) e Millenials (27-42 anni), rispettivamente al 41% e 42%.Sul tema della sostenibilità è intervenuto anchedi Nuncas, uno dei primi sustainability manager in Italia: "Questi dati confermano quanto sosteniamo con convinzione da tempo. Il fatto che oggi la sostenibilità rappresenti un propellente per l'economia dei brand è arcinoto e più che avvalorato da decine di studi. Ma il dato davvero interessante e stimolante che emerge da questa ricerca non è nei numeri ma tra le righe, dove si evidenzia quanto oggi i consumatori siano sempre più attenti a queste tematiche, anche in momenti di acquisto impulsivo come il Black Friday,".

E conclude: "Per me è bello vedere oggi giovani che non 'barattano' per pochi euro di sconto la loro sensibilità al tema della preservazione ambientale. Un atteggiamento che forse, dovrebbe ispirare i nostri governanti".

Cosa è il Black Friday

Si tratta di una ricorrenza di. Il Black Friday si svolge il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento: fu ideato dai grandi magazzini Macy's nel 1924 per dare ufficialmente il via allo, una volta superato il Thanksgiving day. Così, all'interno del centro commerciale furono propostisenza precedenti che richiamarono migliaia di persone. L'invenzione di Macy's fu poi emulata anche da altri store, ma passarono molti anni prima che il fenomeno divenisse quello che è oggi. In particolare fu negli anniche il Black Friday iniziò ad avere un successo rilevante, prima dell'esplosione definitiva negli anni, quando si affermò come evento nazionale americano. E fu in questi anni che il fenomeno si guadagnò anche il nome attuale. Le ipotesi sul significato di Black Friday sono diverse: c'è chi lo associa al traffico e ai disagi creati dalle centinaia di migliaia di persone in coda per assicurarsi i prodotti scontati e chi lo attribuisce al, i cui dipendenti si davano malati per poter approfittare degli sconti. Ma la più attendibile ha a che fare con ie i, che da quel giorno dell'anno cominciavano a registrare costantemente il segno + e così a(colore con il quale venivano segnati i guadagni, al contrario del rosso che identificava le perdite). Oggi, grazie soprattutto a internet, il Black Friday si è diffuso, anche se con meno enfasi rispetto agli Stati Uniti, dove molte aziende concedono un giorno di ferie ai dipendenti per consentire loro di approfittare delle offerte e dove ogni anno si verificano fatti di cronaca spiacevoli legati al grande afflusso e alle liti che si verificano nei centri commerciali.