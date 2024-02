Il governo studia il taglio alla "Tampon Tax": abbassare l'Iva per gli assorbenti dal 22 al 4%

È un argomento che ciclicamente, scusate il gioco di parole, torna ad animare il dibattito pubblico: quello sul, che in Italia vengono. Inevitabilmente questo tema torna a suscitare le polemiche, soprattutto da parte femminile ma non solo, di chi deve, altro ché di lusso. Tra chi propone metodi alternativi all'uso di assorbenti e tamponi e chi, imperterrito, asserisce che i costi per coprire un eventuale taglio sarebbero maggiori dei guadagni, il tema però fa discutere. Tanto che, per, appunto l'Iva sugli assorbenti, che, come già accade soltanto per i prodotti biodegradabili. È quanto si apprende da alcune fonti istituzionali. "La prossima manovra di Bilancio può essere la cornice giusta per raggiungere l'importante traguardo dell'abbassamento dell'Iva sugli assorbenti femminili – avevano scritto in una nota, qualche giorno fa, le parlamentari e i parlamentari del Gruppo Pari Opportunità del MoVimento 5 Stelle –. L'Iva al 22% su questo prodottonei confronti delle donne ed è arrivato il momento di prendere misure adeguate per sanare questa ingiustizia". Chiamata convenzionalmente "Tampon Tax", in realtà si tratta di un'extra tassa, perché, come ad esempio i prodotti alimentari,e per una altra ampia serie di prodotti sono previste aliquote. Ecco, dunque, la discriminazione: per gran parte della vita delle donne gli assorbenti sono necessari, ma non vengono ritenuti tali dalle istituzioni. Da qui la richiesta, avanzata a più riprese in sede parlamentare, del "ritocco al ribasso" dell'aliquota, a cui peròdi governo si sono, aggrappandosi ai. Secondo le stime del Mef, per portare l'aliquota dal 22% al 4%,, ma l'attuale esecutivo sembra stia valutando proprio questa strada. A rendere la posizione italiana ancora più delicata e isolata è il. Si va infatti dal caso più virtuoso dell', che nel 2006 ha scelto addirittura di, prima ancora che Bruxelles fissasse regole più definite in materia (leggi qui ), ai livelli. In Spagna, invece, l'aliquota è stata recentemente ridotta al 10%. Un caso a parte, infine, è il Regno Unito, dove l'Iva era al 5% fino al 2020 e da gennaio è stata portata a zero. Come emerge dai(che risalgono al 2019) l'Italia è quindi tra gli Stati con l’Iva più alta su questi prodotti in Europa, piazzandosi al sesto posto dopo Ungheria, Danimarca, Croazia, Svezia e Finlandia. In generale, comunque, i Paesi del Nord Europa sono quelli che impongono le tampon tax più elevate.si moltiplicano le iniziative solidali per far sì che tutte abbiano accesso ai prodotti igienici a prezzi equi. Nelle, ad esempio, il consiglio comunale per primo in Italia ha deciso di(ne avevamo parlato). E tra chi li mette a disposizione gratuitamente ci sono alcune(leggi qui ). Tra queste le superiori nel, dove grazie ad un accordo con le farmacie comunali gli assorbenti sono stati già ribassati e possono essere acquistati a prezzi calmierati: grazie ad una donazione della società Teleperformance Italia, alle scuole sarà garantita annualmente una fornitura gratuita di assorbenti.