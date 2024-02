L'occupazione delle donne al Sud è al 33%, trenta punti indietro rispetto al resto dell'Italia e dell'Europa

Pil Italia 2022, stime riviste al ribasso: ora la crescita è al 3,5-3,7%

Il dato è disarmante., ovverorispetto. A lanciare l'allarme è il Centro studi diin un rapporto sul Sud Italia e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) su dati relativi al 2019. Il tasso di occupazione delle donne nella fascia 15-64 anni al Sud è dunque al 33%, contro un tasso di occupazione dele del. Il Centro Studi di Confcommercio sottolinea poi che i dati peggiori arrivano dalla: qui il tasso di occupazione femminile è addirittura sceso dal 31% del 2007 al 30,3% del 2019. Per Confcommercio la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel Mezzogiorno è "assurdamente bassa". E oggi "ha ulteriormente indebolito il Sud in termini di occupazione, capitale produttivo e reddito". Alla luce di questa precaria situazione - auspica così il presidente di Confcommercio- "con il Pnrr è possibile recuperare il terreno perduto attraverso quasi il doppio degli investimenti pubblici che, se indirizzati presto e bene, attireranno anche ingenti risorse private rafforzando la filiera turistica. Solo così potremo assicurare una crescita robusta non solo al Sud ma all'intero Paese", dichiara Sangalli.Il Centro studi di Confcommercio ha poile proprie: dal 4% stimato a dicembre 2021 ora il dato è stato limato al. Ad annunciarlo è stato il direttore dell'Ufficio studi della Confederazione,, durante la presentazione di un rapporto sul Sud e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, spiegando che nelle prossime settimane arriverà il dato ufficiale. Il governo al momento prevede per quest'anno una. Per quanto riguarda, il Centro studi di Confcommercio tiene a precisare che "se la sola spesa degli stranieri al Sud avesse la stessa incidenza del Nord-Ovest nel 2019, il Pil del Sud sarebbe stato più elevato dell'1% circa". E conclude che "se raggiungesse la quota del Centro", il Pil meridionale "sarebbe più elevato di quasi". Così spiega il Centro studi di Confcommercio.